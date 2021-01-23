«Хоффенхайм» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (24.01.2021)

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23 января 2021, 23:14

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 18-й тур Бундеслиги. «Хоффенхайм» ждет в гости неуступчивый «Кельн». Встреча состоится 24 января, и мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 1.83. Победа «Кельна» оценивается в 4.70, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.70.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Хоффенхайм» не считается стабильной командой, последние игры команды оставляют двоякое впечатление. В прошлом туре была одержана выездная победа в Берлине над «Гертой» (0:3), а до этого коллектив разошелся миром с «Арминией» (0:0). На фоне взятых 4 очков из возможных 6 в последних двух матчах, «Хоффенхайм» пребывает в хорошем расположении духа и настроен побеждать.

«Кельн» на данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице и располагается в зоне вылета. Однако их отставание от спасительного 15-го места составляет всего 2 очка. Команда в прошлом туре одержала важную победу над «Шальке» (2:1), а до этого была ничья с «Гертой» (0:0).

Информация для ставок

Из пяти последних матчей «Кельн» проиграл только 2 раза

«Хоффенхайм» побеждает «Кельн» в Бундеслиге уже 6 игр подряд

Четыре из пяти последних матчей «Хоффенхайма» заканчивались с исходом ТБ 2,5

2,5 «Кельн» смог забить более 1 мяча лишь в одном матче из последних семи в чемпионате Германии

Прогноз

Обе команды рассчитывают взять очки в предстоящей встрече и постараются приложить все усилия, чтобы уйти с поля с приемлемым результатом. Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход ТБ 2,5 за 1.8.

«Хоффенхайм» и «Кельн» по всем показателям должны продемонстрировать голевую феерию и порадовать болельщиков красивым футболом.

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