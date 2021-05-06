«Хоффенхайм» — «Шальке». Прогноз на матч Бундеслиги (08.05.2021)

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вчера, 23:31

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 32-й тур Бундеслиги. «Хоффенхайм» ждет в гости команду, которая по итогам сезона покинет Бундеслигу — «Шальке».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, а поставить на их победу можно по коэффициенту 1.22. Победа «Шальке» оценивается по 14.00, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.00.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.06. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.89.

Форма команд

«Хоффенхайм» не проигрывает несколько матчей подряд и находится в середине турнирной таблицы. Коллектив обезопасил себя от зоны вылета и играет для болельщиков, показывая достойные результаты. Последние два матча «Хоффенхайма» закончились ничьей с «Фрайбургом» (1:1) и победой над «Боруссией» М (3:2).

«Шальке» на протяжении всего сезона не показывал хороших результатов, поэтому закономерно занимает последнее место в Бундеслиге, тем самым покидая главный чемпионат страны. Команда проиграла последние несколько матчей, одержав всего одну победу за этот отрезок времени. В прошлой игре «Шальке» минимально уступил «Арминии» (0:1), а туром ранее крупно проиграл «Фрайбургу» (0:4).

Информация для ставок

• «Хоффенхайм» не проигрывает четыре игры подряд в чемпионате

• Четыре из шести последних матчей между клубами завершились итогом «обе забьют»

• «Хоффенхайм» выиграл у «Шальке» три из последних четырех игр на своем поле

• «Шальке» не выигрывает на выезде уже 10 матчей подряд

Прогноз

«Хоффенхайм» выглядит гораздо предпочтительнее «Шальке», клуб показывал неплохие результаты в последних матчах. Предполагаем, что хозяева захотят продлить свою серию без поражений. Сделать ставку на победу «Хоффенхайма» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.

