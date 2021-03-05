«Хоффенхайм» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (06.03.2021)

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05 марта 2021, 01:03

24-й тур чемпионата Германии подарит нам интересную встречу, в которой «Хоффенхайм» примет дома «Вольфсбург». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 6 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям и предлагают коэффициент на их победу – 2.44. Поверить в успех хозяев можно за 2.95. Ничейный результат котируется цифрой 3.45.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей за 1.69. На ТМ 2,5 коэффициент немного больше и достигает 2.25.

Форма команд

«Хоффенхайм» является типичным середняком Бундеслиги, который в этом сезоне ни на что уже не претендует. Команда пытается играть в свой футбол и радовать своих болельщиков. Коллектив не проигрывает уже три игры кряду и наверняка захочет продлить эту приятную серию. В прошлом туре «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Унионом» (1:1), а ранее разгромил «Вердер» (4:0).

«Вольфсбург» за 11 туров до окончания чемпионата считается одним из основных претендентов на медали. Команда уверенно идет на третьем месте и опережает на три очка «Айнтрахт», идущий четвертым. Команда давно не проигрывает в Лиге и за пять матчей набрала 13 очков. В последней игре «волки» разобрались с «Гертой» (2:0), а туром ранее крупно обыграли «Герту» (3:0).

Информация для ставок

«Вольфсбург» не проигрывает уже девять матчей кряду в Бундеслиге

«Хоффенхайм» не проигрывает уже три матча подряд

В пяти последних встречах команд заходила ставка «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики, команды достаточно много забивают и почти всегда находят ключи к воротам друг друга. Рекомендуем не рисковать и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на «обе забьют». Коэффициент на данный исход составит 1.55.

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