«Хольштайн» — «Айнтрахт» Б. Прогноз на матч второй Бундеслиги (30.01.2021)

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30 января 2021, 13:07

В 19-м туре второй Бундеслиги «Айнтрахт Б» приедет в гости к «Хольштайну». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на встречу, которая состоится 30 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.59. В случае победы «Айнтрахта» зайдет коэффициент 5.7. Ничью можно выбрать за 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.01. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.82.

Форма команд

«Айнтрахт» из Брауншвейга в прошлом туре смог одержать важную домашнюю победу над «Хайденхаймом» (1:0) и минимум до следующего тура покинул зону вылета. Последний месяц результаты команды не радуют, до победной встречи клуб проиграл «Гамбургу» (2:4) и завершил вничью матч с «Вюрцбургер Кикерс» (0:0). Остается ждать, как будет складываться судьба команды в следующих поединках.

«Хольштайн» по-прежнему сохраняет за собой третью строчку в турнирной таблице и шансы на попадание в Бундеслигу. В прошлом туре команда пропустила уже на второй минуте, но смогла найти силы, и свести матч к ничейному результату с «Падерборном» (1:1).

Информация для ставок

· Пять из шести домашних матчей «Хольштайна» завершились тоталом больше 2.5 мячей.

· «Айнтрахт» побеждал хозяев еще в Северной лиге Германии. Во второй Бундеслиге у «Хольштайна» 3 победы и 1 ничья.

· «Айнтрахт» не может победить уже восемь выездных матчей подряд.

· Клуб из Брауншвейга прервал в прошлом туре серию без побед из восьми матчей.

Прогноз

Фаворитом в этой встрече принято считать хозяев. «Хольштайн», чтобы сохранить свою позицию, должен обязательно побеждать. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев с коэффициентом 1.59. Клуб находится в хорошей форме и ему по силам обыграть одного из аутсайдеров второй Бундеслиги.