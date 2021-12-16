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«Хольштайн» — «Санкт-Паули». Прогноз на матч второй Бундеслиги (17.12.2021)

16 декабря 2021, 14:22

В 18-м туре второго по силе чемпионата Германии «Хольштайн» принимает «Санкт-Паули». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.903.772.39
Мелбет 3.05 3.82 2.24
1XBET 2.85 3.76 2.20
BetBoom 2.88 3.72 2.28

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают «Санкт-Паули» по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Хольштайна» будет стоить 2.85, а на ничью можно поставить по коэффициенту 3.55. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.47.

Вероятность низового матча составляет 1.93 (ТМ 3). Результативная встреча команд (ТБ 3) оценивается по 1.87.

Форма команд

«Санкт-Паули» продолжает лидировать во второй Бундеслиге, но осечка в последнем матче сократила отрыв от преследователей до четырех очков. Команда набрала уже 36 пунктов. В матче с одним из аутсайдеров чемпионата клуб имеет хорошие шансы увеличить свою разницу забитых и пропущенных мячей (37:20). Последние две встречи «Санкт-Паули» завершились ничьей с «Фортуной» (1:1) и домашней победой над «Шальке» (2:1).

«Хольштайн» редко побеждает в последнее время. Коллектив занимает 15-е место и набрал всего 18 очков, что не может устраивать болельщиков. В прошлом матче «Хольштайн» сыграл вничью с «Зандхаузеном» (2:2), а ранее проиграл на выезде «Нюрнбергу» (1:2).

Информация для ставок

  • Девять последних матчей «Хольштайна» закончились исходом «обе забьют»
  • «Санкт-Паули» выиграл только три выездных матча из десяти последних в основное время
  • «Хольштайн» выиграл четыре из семи последних матчей с «Санкт-Паули»
  • Четыре последних матча между клубами на поле «Хольштайна» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Санкт-Паули» не очень уверенно играет на выезде, поэтому рассчитывать на безоговорочную победу будет сложно. Предлагаем поверить в оба коллектива, а именно, что они сумеют минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.47. Более рискованной альтернативой может послужить вариант на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.87.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.58 1.97 1.93
Мелбет 2.38 1.60
1XBET 8.70 1.07
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shlomo
shlomo
16 декабря 2021 в 14:41
Гости не проиграют этот матч
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