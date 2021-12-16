«Хольштайн» — «Санкт-Паули». Прогноз на матч второй Бундеслиги (17.12.2021)

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16 декабря 2021, 14:22

В 18-м туре второго по силе чемпионата Германии «Хольштайн» принимает «Санкт-Паули». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают «Санкт-Паули» по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Хольштайна» будет стоить 2.85, а на ничью можно поставить по коэффициенту 3.55. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.47.

Вероятность низового матча составляет 1.93 (ТМ 3). Результативная встреча команд ( ТБ 3) оценивается по 1.87.

Форма команд

«Санкт-Паули» продолжает лидировать во второй Бундеслиге, но осечка в последнем матче сократила отрыв от преследователей до четырех очков. Команда набрала уже 36 пунктов. В матче с одним из аутсайдеров чемпионата клуб имеет хорошие шансы увеличить свою разницу забитых и пропущенных мячей (37:20). Последние две встречи «Санкт-Паули» завершились ничьей с «Фортуной» (1:1) и домашней победой над «Шальке» (2:1).

«Хольштайн» редко побеждает в последнее время. Коллектив занимает 15-е место и набрал всего 18 очков, что не может устраивать болельщиков. В прошлом матче «Хольштайн» сыграл вничью с «Зандхаузеном» (2:2), а ранее проиграл на выезде «Нюрнбергу» (1:2).

Информация для ставок

Девять последних матчей «Хольштайна» закончились исходом «обе забьют»

«Санкт-Паули» выиграл только три выездных матча из десяти последних в основное время

«Хольштайн» выиграл четыре из семи последних матчей с «Санкт-Паули»

Четыре последних матча между клубами на поле «Хольштайна» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Санкт-Паули» не очень уверенно играет на выезде, поэтому рассчитывать на безоговорочную победу будет сложно. Предлагаем поверить в оба коллектива, а именно, что они сумеют минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.47. Более рискованной альтернативой может послужить вариант на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.87.