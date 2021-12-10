ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыГермания. Вторая Бундеслига 2021/2022

«Хольштайн» — «Зандхаузен». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (11.12.2021)

сегодня, 15:57

В 17-м туре Второй Бундеслиги «Зандхаузен» приедет в гости к «Хольштайну», чтобы побороться за очки. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.694.015.21
Фонбет 1.60 4.15 5.40
Мелбет 1.63 4.22 4.98
BetBoom 1.58 4.13 5.57

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитов хозяев поля, на победу «Хольштайна» коэффициент составляет 1.57. Выбрать победителем «Зандхаузен» можно по коэффициенту 5. Ничейный результат можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.9.

Форма команд

«Зандхаузен» плохо начал сезон и идет в зоне вылета Второй Бундеслиги. Команда набрала всего 13 очков и не показывает футбол, который от нее ждут болельщики и руководство. Последние два матча «Зандхаузена» завершились ничейным результатом с «Падерборном» (1:1) и крупным поражением от «Шальке» (2:5).

«Хольштайн» не показывает таких результатов, как в прошлом сезоне и на данный момент довольствуется только 14-м местом, набрав 17 очков. О борьбе за повышение в классе коллектив уже не думает, а сосредоточился на сохранении места во Второй Бундеслиге.

Информация для ставок

• Восемь последних матчей «Хольштайна» закончились исходом «обе забьют»
• «Зандхаузен» забивает в восьми выездных поединках подряд
• Семь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В битве аутсайдеров предпочтительнее выглядит «Хольштайн». Команда имеет положительную личную статистику с «Зандхаузеном». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.34 1.67
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября Комментарии25
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии7
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии7
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:04
Хозяева выиграют этот матч...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100