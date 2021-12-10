«Хольштайн» — «Зандхаузен». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (11.12.2021)

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сегодня, 15:57

В 17-м туре Второй Бундеслиги «Зандхаузен» приедет в гости к «Хольштайну», чтобы побороться за очки. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитов хозяев поля, на победу «Хольштайна» коэффициент составляет 1.57. Выбрать победителем «Зандхаузен» можно по коэффициенту 5. Ничейный результат можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.9.

Форма команд

«Зандхаузен» плохо начал сезон и идет в зоне вылета Второй Бундеслиги. Команда набрала всего 13 очков и не показывает футбол, который от нее ждут болельщики и руководство. Последние два матча «Зандхаузена» завершились ничейным результатом с «Падерборном» (1:1) и крупным поражением от «Шальке» (2:5).

«Хольштайн» не показывает таких результатов, как в прошлом сезоне и на данный момент довольствуется только 14-м местом, набрав 17 очков. О борьбе за повышение в классе коллектив уже не думает, а сосредоточился на сохранении места во Второй Бундеслиге.

Информация для ставок

• Восемь последних матчей «Хольштайна» закончились исходом «обе забьют»

• «Зандхаузен» забивает в восьми выездных поединках подряд

• Семь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В битве аутсайдеров предпочтительнее выглядит «Хольштайн». Команда имеет положительную личную статистику с «Зандхаузеном». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Мелбет.