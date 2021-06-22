ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЕвро-2020

Хорватия – Шотландия. Прогноз на матч Евро-2020 (22.06.2021)

сегодня, 01:13

Третий круг группового этапа Евро-2020 продолжается, мы станем свидетелями матча, в котором встретятся сборные Хорватии и Шотландии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.313.843.04
Лига Ставок 2.40 3.70 2.85
Фонбет 2.40 4.00 2.80
Мелбет 2.42 3.92 2.83
1XBET 2.44 3.88 2.83
BetBoom 2.44 3.80 2.85

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры отдают небольшое предпочтение хорватам, коэффициент на победу которых составляет 2.35, а на Шотландию – 2.85. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.75.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

Хорватия плохо подготовилась к турниру, о чем свидетельствуют первые два матча, в которых команда не демонстрировала уровень, присущий вице-чемпионам мира. В первом туре хорваты проиграли Англии (0:1), а во втором поединке сыграли вничью с Чехией (1:1). Игра с шотландцами — последний шанс исправить свое положение и выйти в плей-офф турнира.

Шотландия еще не забила ни одного гола на чемпионате Европы, но, тем не менее, смогла выстоять в игре с грозной сборной Англии, сохранив ворота в неприкосновенности (0:0). Шотландский коллектив еще не потерял возможность выйти в 1/8 финала турнира, а футболисты сделают все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков по итогам этого матча.

Информация для ставок

  • В последних 11 матчах Хорватия смогла добыть победу лишь дважды
  • Шотландия забила всего один гол в трех последних играх
  • Шесть из семи последних игр с участием хорватов завершились результатом ТМ 2.5
  • Последняя очная встреча завершилась победой Шотландии (2:0)

Прогноз

Хорватия выступает на турнире совсем не так, как от нее ожидают любители футбола. Команда не похожа сама на себя и рискует не выйти в плей-офф. Для выполнения задачи необходима только победа, поэтому предлагаем поверить в номинальных хозяев и сделать ставку на победу Хорватии по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту.

Ранее букмекеры предложили присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.90 в матче Уругвай — Чили.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.55 1.88 2.04 1.44 3.09
Лига Ставок 2.80 1.42 1.92 1.86 1.52 2.49
Мелбет 1.98 1.92
1XBET 1.91 1.99
BetBoom 2.67 1.49 1.89 2.01 1.48 2.70
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100