Хорватия – Шотландия. Прогноз на матч Евро-2020 (22.06.2021)

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сегодня, 01:13

Третий круг группового этапа Евро-2020 продолжается, мы станем свидетелями матча, в котором встретятся сборные Хорватии и Шотландии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры отдают небольшое предпочтение хорватам, коэффициент на победу которых составляет 2.35, а на Шотландию – 2.85. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.75.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

Хорватия плохо подготовилась к турниру, о чем свидетельствуют первые два матча, в которых команда не демонстрировала уровень, присущий вице-чемпионам мира. В первом туре хорваты проиграли Англии (0:1), а во втором поединке сыграли вничью с Чехией (1:1). Игра с шотландцами — последний шанс исправить свое положение и выйти в плей-офф турнира.

Шотландия еще не забила ни одного гола на чемпионате Европы, но, тем не менее, смогла выстоять в игре с грозной сборной Англии, сохранив ворота в неприкосновенности (0:0). Шотландский коллектив еще не потерял возможность выйти в 1/8 финала турнира, а футболисты сделают все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков по итогам этого матча.

Информация для ставок

В последних 11 матчах Хорватия смогла добыть победу лишь дважды

Шотландия забила всего один гол в трех последних играх

Шесть из семи последних игр с участием хорватов завершились результатом ТМ 2.5

Последняя очная встреча завершилась победой Шотландии (2:0)

Прогноз

Хорватия выступает на турнире совсем не так, как от нее ожидают любители футбола. Команда не похожа сама на себя и рискует не выйти в плей-офф. Для выполнения задачи необходима только победа, поэтому предлагаем поверить в номинальных хозяев и сделать ставку на победу Хорватии по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту.

Ранее букмекеры предложили присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.90 в матче Уругвай — Чили.