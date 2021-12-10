«Ингольштадт» — «Ганновер». Прогноз на матч второй Бундеслиги (11.12.2021)

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сегодня, 16:23

Интересное противостояние ждет нас в 17-м туре второй Бундеслиги — «Ингольштадт» примет «Ганновер». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ганновер». Команда играет на выезде, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Ингольштадта» оценивается в 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Ганновер» не впечатляет своими результатами в нынешнем сезоне, клуб находится в трех очках отрыва от зоны вылета. В последних двух матчах «Ганновер» во второй Бундеслиге выиграл у «Гамбурга» (1:0) и проиграл «Карлсруэ» (0:4).



«Ингольштадт» идет на последнем месте в турнирной таблице второй Бундеслиги. Команда очень много пропускает, а набрала только семь очков. В прошлом матче чемпионата «Ингольштадт» сыграл вничью с «Ганзой» (1:1), а ранее проиграл в чемпионате «Гамбургу» (0:3).

Информация для ставок

«Ингольштадт» выиграл в одном из десяти последних матчей во второй Бундеслиге, а «Ганновер» одержал три победы

Шесть из десяти выездных матчей «Ганновера» завершились исходом «обе забьют — нет»

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Команды находятся в непростой ситуации, поэтому в предстоящем матче будут играть осторожно. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Мелбет.