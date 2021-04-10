«Интер» — «Кальяри». Прогноз на матч чемпионата Италии (11.04.2021)

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вчера, 06:23

В 30-м туре Серии А «Интер» примет у себя «Кальяри». Вашему вниманию предлагается прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Интер» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.29. Ничейный исход оценивается в 5.6. Также можно сделать ставку на победу «Кальяри» по коэффициенту 12.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.86 на ТБ 3. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.01.

Форма команд

«Интер» на данный момент является лидером серии А, а команда сосредоточена исключительно на чемпионате и показывает стабильные результаты, а отрыв от «Милана» достиг 11 очков. В последних двух турах «Интер» обыграл «Болонью» (1:0) и «Сассуоло» (2:1).

«Кальяри» идет на 18-м месте в чемпионате и очень редко выигрывает. Если клуб не начнет набирать очки, то по окончании сезона будет вынужден покинуть Серию А. На данный момент отставание от 17-го места составляет 2 балла. Однако у идущего на 17-й строчке «Торино» есть игра в запасе. В прошлом матче «Кальяри» проиграл «Вероне» (0:2), а туром ранее уступил «Специи» (1:2)

Информация для ставок

«Интер» выиграл 11 домашних матчей чемпионата подряд

«Кальяри» не может победить уже четыре матча подряд

В пяти последних матчах между командами сыграла ставка «обе забьют»

«Интер» пропустил два мяча в пяти последних матчах Серии А на своем поле

Прогноз

«Интеру» осталось сделать несколько шагов до чемпионства, и «Кальяри» вряд ли удастся остановить миланский клуб на пути к долгожданному трофею. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой -1.5 по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Мелбет.