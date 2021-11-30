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«Интер» — «Специа». Прогноз на матч Серии А (01.12.2021)

вчера, 12:48

15-й тур чемпионата Италии подарит нам интересный поединок — «Интер» поборется со «Специей» за три очка. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.197.7816.00
Фонбет 1.19 7.70 13.00
Мелбет 1.21 8.00 15.00

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам и предлагают коэффициент на их победу – 1.2. Поверить в успех «Специи» можно за 15. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 7.5.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2. На ТМ 3.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.87.

Форма команд

«Интер» на данный момент является одной из самых стабильных команд в Италии и постепенно догоняет лидеров чемпионата. Перед стартом очередного тура подопечные Симоне Индзаги идут на третьем месте с 31 очком, отставая от «Наполи» всего на четыре пункта. В прошлом матче «Интер» справился на выезде с «Венецией» (2:0), а ранее на своем поле обыграл «Наполи» (3:2).

«Специа» совсем невыразительно выступала в прошлом месяце и одержала только одну победу в пяти матчах Серии А. Клуб набрал лишь 11 очков и расположился на 17-м месте, опережая «Дженоа» всего на один пункт. В матче с чемпионом Италии коллективу не смогут помочь два травмированных футболиста. В последних двух поединках «Специа» потерпела поражения от «Болоньи» (0:1) и «Аталанты» (2:5).

Информация для ставок

  • «Интер» не проигрывает уже девять поединков кряду во всех турнирах
  • «Специа» проиграла семь из десяти последних матчей в чемпионате Италии

Прогноз

«Интер» набрал потрясающий ход и остаток матчей до перерыва намерен провести на высшем уровне. Предполагаем, что в такой ситуации у «Специи» шансов практически нет. Рекомендуем сделать ставку на победу «Интера» с форой (-2) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.38 2.54 1.56
Мелбет 2.99 1.37
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Gahi
Gahi
вчера в 14:13
Победа команды "Интер" в этом матче. Удачи
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