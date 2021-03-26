Ирландия – Люксембург. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (27.03.2021)

Ирландия примет сборную Люксембурга в матче группы A европейского отбора ЧМ-2022. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.
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сегодня, 22:45
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Бетсити считает Ирландию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.48. Победа Люксембурга оценивается в 8.1, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.5.
Форма команд
Ирландцы не могут победить на протяжении 10 матчей. Это создаёт дополнительную психологическую нагрузку на команду. В матче с Сербией (2:3) ничего не предвещало голевой феерии, но командам удалось реализовать свои моменты. Если не учитывать последнюю встречу, Ирландия в последнее время крайне редко забивает хотя бы один гол в матче.
Люксембург в Лиге Наций финишировал на второй позиции в первой группе дивизиона C. Временами команда демонстрировала очень неплохой футбол.
Информация для ставок
- Два последних домашних матча Ирландии завершились нулевой ничьей
- Люксембург уступил в 7 из 10 последних выездных поединков
- В последних десяти играх сборная Ирландии забила четыре мяча
Прогноз
По нашему мнению, ирландцы должны наконец-то прервать неудачную для себя серию и заработать три очка. У хозяев есть преимущество в физической форме и классе, что должно вылиться в закономерную победу. Не исключаем, что она будет непростой, но предлагаем сыграть победу сборной Ирландии в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1,48.