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Ирландия – Люксембург. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (27.03.2021)

вчера, 07:26

Ирландия примет сборную Люксембурга в матче группы A европейского отбора ЧМ-2022. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.504.186.99
Лига Ставок 1.62 3.85 6.00
Фонбет 1.48 4.20 7.20
Мелбет 1.63 4.04 6.20

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает Ирландию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.48. Победа Люксембурга оценивается в 8.1, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.5.

Форма команд

Ирландцы не могут победить на протяжении 10 матчей. Это создаёт дополнительную психологическую нагрузку на команду. В матче с Сербией (2:3) ничего не предвещало голевой феерии, но командам удалось реализовать свои моменты. Если не учитывать последнюю встречу, Ирландия в последнее время крайне редко забивает хотя бы один гол в матче.

Люксембург в Лиге Наций финишировал на второй позиции в первой группе дивизиона C. Временами команда демонстрировала очень неплохой футбол.

Информация для ставок

  • Два последних домашних матча Ирландии завершились нулевой ничьей
  • Люксембург уступил в 7 из 10 последних выездных поединков
  • В последних десяти играх сборная Ирландии забила четыре мяча

Прогноз

По нашему мнению, ирландцы должны наконец-то прервать неудачную для себя серию и заработать три очка. У хозяев есть преимущество в физической форме и классе, что должно вылиться в закономерную победу. Не исключаем, что она будет непростой, но предлагаем сыграть победу сборной Ирландии в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1,48.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.56 1.75 2.10
Лига Ставок 2.36 1.60 1.72 2.13
Мелбет 1.75 2.10
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shlomo
shlomo
вчера в 08:48
Ирландия выиграет...
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