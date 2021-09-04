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Исландия – Северная Македония. Прогноз матча квалификации ЧМ-2022 (05.09.2021)

вчера, 12:52

Пятый тур квалификации ЧМ-2022 подарит нам интересную встречу, где сборная Исландии сыграет на своем поле с Северной Македонией.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.443.343.09
Фонбет 2.40 3.25 3.05
Мелбет 2.48 3.38 3.10
1XBET 2.48 3.38 3.10
BetBoom 2.46 3.25 3.10

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Исландии, предлагают коэффициент на их победу – 2.35. На успешный результат гостей можно поставить по 3.3. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.25.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше — 1.69.

Форма команд

Сборная Исландии проиграла четыре матча из пяти в этой квалификации, практически утратила шансы на выход из группы. Коллектив не показывает слаженной игры, а большинство голов пропускает из-за грубых ошибок своих игроков. В предстоящем матче исландцы попытаются собраться с силами и одержать важную победу, которая, тем не менее, ничего не может гарантировать сборной. В прошлом матче Исландия проиграла на своем поле Румынии (0:2), а ранее команда сыграла товарищеский матч с Польшей (2:2).

Северная Македония показывает достойные результаты в своей группе и все еще претендует на места, которые дают возможность сыграть на ЧМ-2022. В составе присутствуют как молодые футболисты, так и опытные исполнители, а также надежный голкипер. В случае выездной победы команда сделает еще один большой шаг к общей цели. В прошлом матче Северная Македония разошлась миром в непростом матче с Арменией (0:0), а ранее коллектив проиграл Нидерландам (0:3) в групповом турнире Евро-2020.

Информация для ставок

• Исландия выиграла только два матча из десяти последних встреч
• Исландия проиграла три последних матча на своем поле
• Семь из десяти последних матчей Северной Македонии на выезде закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на успех гостей можно по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.63 1.74 2.16
Мелбет 1.72 2.25
1XBET 1.72 2.25
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Все комментарии
cta2bbacvkk3
cta2bbacvkk3
вчера в 20:26
Сборная Исландия выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 14:38
Думаю, что гости напрягутся в этом матче....им нужнее
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