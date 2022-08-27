Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИспания. Примера 2022/2023

«Барселона» — «Вальядолид». Прогноз на матч испанской Примеры (28.08.2022)

сегодня, 13:20
Барселона - Вальядолид

Ставки букмекеров

«Барселона» с большой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.15, ничья в игре продается за 8.90, а победа «Вальядолид» за 18.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.169.1618.53
Мелбет 1.15 10.00 21.00
1XBET 1.15 10.00 21.00

Аналитики ожидают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.37, а ТМ (2.5) по 3.10.

Форма команд

«Барселона» к третьему туру подходит с четырьмя очками в активе. Один из грандов испанского футбола в крайнем противостоянии уверенно обыграл «Реал Сосьедад» (1:4).

«Вальядолид» вернувшись в высший испанский дивизион, за два тура смог добыть всего одно очко, сыграв вничью в крайнем противостоянии с «Севилья» (1:1).

Информация для ставок

  • 13 из 15 последних матчей «Вальядолид» завершились с менее 3.5 голами
  • «Барселона» выиграла в шести из 10 последних домашних матчах в Примере
  • «Барселона» выиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание статус команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал меньше (3.5) «Барселона» с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.23 1.37 2.59 1.55
Мелбет 2.98 1.35
1XBET 2.98 1.35
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:47
Победа хозяев!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 