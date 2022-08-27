«Барселона» — «Вальядолид». Прогноз на матч испанской Примеры (28.08.2022)

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сегодня, 13:20

Ставки букмекеров

«Барселона» с большой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.15, ничья в игре продается за 8.90, а победа «Вальядолид» за 18.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.37, а ТМ (2.5) по 3.10.

Форма команд

«Барселона» к третьему туру подходит с четырьмя очками в активе. Один из грандов испанского футбола в крайнем противостоянии уверенно обыграл «Реал Сосьедад» (1:4).

«Вальядолид» вернувшись в высший испанский дивизион, за два тура смог добыть всего одно очко, сыграв вничью в крайнем противостоянии с «Севилья» (1:1).

Информация для ставок

13 из 15 последних матчей «Вальядолид» завершились с менее 3.5 голами

«Барселона» выиграла в шести из 10 последних домашних матчах в Примере

«Барселона» выиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание статус команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал меньше (3.5) «Барселона» с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.