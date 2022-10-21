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«Райо Вальекано» — «Кадис». Прогноз на матч испанской Примеры (22.10.2022)

вчера, 20:38
Райо Вальекано - Кадис

Ставки букмекеров

«Райо Вальекано», со значительным перевесом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.76, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Кадиса» по 5.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.783.575.51
Лига Ставок 1.72 3.50 5.20
Мелбет 1.80 3.70 5.25
1XBET 1.78 3.66 5.50

Аналитики предполагают, что команды сыграют в закрытый футбол, без большого количества опасных моментов. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.66, а ТБ (2.5) за 2.31 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Райо Вальекано»» по состоянию на сегодня располагается на 10 позиции в командном зачете, сумев набрать 12 очков. По ходу кампании клуб добыл три победы и три ничьи, а в четырех поединках допустил поражение. В последних пяти турах по два матча завершились ничейными и отрицательным результатами, а один поединок выигран. В крайнем противостоянии расписана «мировая» с «Атлетико» (1:1).

«Кадис» после сыгранных 10 туров располагается на 19 месте в чемпионате, в зоне вылета, сумев набрать всего семь очков. В текущем розыгрыше клуб лишь однажды добыл максимальный результат, четырежды сыграл вничью и в пяти встречах уступил. В прошедших пяти турах четыре поединка сыграно вничью, а также добыта первая в сезоне победа, над «Вальядолидом» (1:0). В крайнем противостоянии с «Бетисом» победителя не выявлено (0:0).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Райо Вальекано» забили обе команды
  • «Кадис» не выиграл в 13 из 15 последних матчах
  • В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1) «Кадиса» с коэффициентом 1.61 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.75 1.65 2.36 1.31 3.66
Лига Ставок 2.02 1.74 1.57 2.32
Мелбет 1.69 2.37
1XBET 4.30 1.24
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:25
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
Гость
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