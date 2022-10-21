«Райо Вальекано» — «Кадис». Прогноз на матч испанской Примеры (22.10.2022)

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вчера, 20:38

Ставки букмекеров

«Райо Вальекано», со значительным перевесом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.76, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Кадиса» по 5.40 в БК Лига Ставок.

Аналитики предполагают, что команды сыграют в закрытый футбол, без большого количества опасных моментов. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.66, а ТБ (2.5) за 2.31 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Райо Вальекано»» по состоянию на сегодня располагается на 10 позиции в командном зачете, сумев набрать 12 очков. По ходу кампании клуб добыл три победы и три ничьи, а в четырех поединках допустил поражение. В последних пяти турах по два матча завершились ничейными и отрицательным результатами, а один поединок выигран. В крайнем противостоянии расписана «мировая» с «Атлетико» (1:1).

«Кадис» после сыгранных 10 туров располагается на 19 месте в чемпионате, в зоне вылета, сумев набрать всего семь очков. В текущем розыгрыше клуб лишь однажды добыл максимальный результат, четырежды сыграл вничью и в пяти встречах уступил. В прошедших пяти турах четыре поединка сыграно вничью, а также добыта первая в сезоне победа, над «Вальядолидом» (1:0). В крайнем противостоянии с «Бетисом» победителя не выявлено (0:0).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Райо Вальекано» забили обе команды

«Кадис» не выиграл в 13 из 15 последних матчах

В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1) «Кадиса» с коэффициентом 1.61 в БК Лига Ставок.