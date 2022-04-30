«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (01.05.2022)

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вчера, 21:59

Ставки букмекеров

«Реал Сосьедад» идет фаворитом в грядущей встрече. Ставки на победу хозяев принимают с коэффициентом 2.30, ничья в игре котируется по 3.25, а победа «Райо Вальекано» по 3.40 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) продается по цене 1.64, а ТБ (2.5) по 2.33.

Форма команд

«Райо Вальекано» к 34 туру подходит на 11 позиции, имея в активе 40 очков. В нынешнем сезоне команда добилась 11 побед, в семи играх расписала «мировую» и в 15 уступила. В последних пяти турах набрано восемь из 15 возможных очков, два матча выиграно и сыграно вничью, один проигран. В крайнем противостоянии взят верх над «Барселоной» (0:1).

«Реал Сосьедад» на текущем отрезке чемпионата занимает шестую строчку в таблице, набрав 55 очков. В ходе кампании клуб 15 раз обыгрывал соперников, 10 раз закончил матч с равным счетом и восемь раз потерпел поражение. Предшествующие пять туров увенчались двумя победами и ничьими, а крайняя встреча с «Барселоной» завершилась неудачей (0:1).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» не выиграл в 12 из 15 последних матчах

10 из 15 последних матчей «Реал Сосьедада» завершились с менее 3.5 голами

В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая текущую форму команд, историю очных встреч и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Райо Вальекано» забьет гол с коэффициентом 1.50 в БК Фонбет.