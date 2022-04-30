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«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (01.05.2022)

вчера, 21:59
Райо Вальекано - Реал Сосьедад

Ставки букмекеров

«Реал Сосьедад» идет фаворитом в грядущей встрече. Ставки на победу хозяев принимают с коэффициентом 2.30, ничья в игре котируется по 3.25, а победа «Райо Вальекано» по 3.40 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.463.322.31
Фонбет 3.35 3.25 2.25
Мелбет 3.48 3.28 2.36
1XBET 3.48 3.28 2.36
BetBoom 3.38 3.33 2.29

Эксперты ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) продается по цене 1.64, а ТБ (2.5) по 2.33.

Форма команд

«Райо Вальекано» к 34 туру подходит на 11 позиции, имея в активе 40 очков. В нынешнем сезоне команда добилась 11 побед, в семи играх расписала «мировую» и в 15 уступила. В последних пяти турах набрано восемь из 15 возможных очков, два матча выиграно и сыграно вничью, один проигран. В крайнем противостоянии взят верх над «Барселоной» (0:1).

«Реал Сосьедад» на текущем отрезке чемпионата занимает шестую строчку в таблице, набрав 55 очков. В ходе кампании клуб 15 раз обыгрывал соперников, 10 раз закончил матч с равным счетом и восемь раз потерпел поражение. Предшествующие пять туров увенчались двумя победами и ничьими, а крайняя встреча с «Барселоной» завершилась неудачей (0:1).

Информация для ставок

  • «Райо Вальекано» не выиграл в 12 из 15 последних матчах
  • 10 из 15 последних матчей «Реал Сосьедада» завершились с менее 3.5 голами
  • В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая текущую форму команд, историю очных встреч и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Райо Вальекано» забьет гол с коэффициентом 1.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.76 1.65 2.36 1.32 3.65
Фонбет 1.63 2.30
Мелбет 1.67 2.40
1XBET 1.67 2.40
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:47
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
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