«Реал Мадрид» — «Барселона». Прогноз на матч испанской Примеры (16.10.2022)

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вчера, 13:12

Ставки букмекеров

«Реал Мадрид», с небольшим перевесом, идет фаворитом предстоящей встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.35, ничья в игре котируется по 3.65, а победа «Барселоны» по 3.00 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, атакующей, зрелищной и результативной игры от обеих команд. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.55, а ТМ (2.5) за 2.55 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Реал Мадрид» к девятому туру располагается на второй строчке в таблице, уступая лидеру «Барселоне» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В активе «сливочных» 22 очка из 24 возможных, то есть добыто семь побед и расписана лишь одна «мировая» с «Осасуной» (1:1) в седьмом туре. В последних пяти турах четырежды соперники были обыграны и один матч завершился равенством. В крайнем противостоянии верх взят над «Хетафе» (1:0). В Лиге Чемпионов положение «мадридистов» тоже отличное, команда за два тура до конца группового этапа обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

«Барселона» после восьми сыгранных туров лидирует в испанском первенстве. Команда имеет такую же статистику, как и «Мадрид», семь побед и одна ничья. В предшествующих пяти турах набрано максимальное количество очков, в крайнем противостоянии при домашних трибунах, минимально обыграна «Сельта» (1:0). Ситуация клуба в Лиге Чемпионов весьма сложная. На сегодняшний момент «Барселона» в одном матче выиграла, в двух уступила, а в крайнем разошлась «миром» с «Интером» (3:3), забив спасительный гол на последних минутах.

Информация для ставок

«Реал Мадрид» выиграл в 12 из 15 последних матчах

В 10 из 15 последних матчах «Барселона» забила более 1.5 голов

Четыре из пяти последних очных встречи завершились с более 2.5 голами

Прогноз

Учитывая форму команд, статус поединка, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Реал Мадрида» с коэффициентом 1.73 в БК Лига Ставок.