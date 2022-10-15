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«Реал Мадрид» — «Барселона». Прогноз на матч испанской Примеры (16.10.2022)

вчера, 13:12
Реал (Мадрид)

Ставки букмекеров

«Реал Мадрид», с небольшим перевесом, идет фаворитом предстоящей встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.35, ничья в игре котируется по 3.65, а победа «Барселоны» по 3.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.373.683.04
Лига Ставок 2.38 3.70 2.85
Мелбет 2.36 3.74 3.08
1XBET 2.36 3.74 3.08

Эксперты ожидают, атакующей, зрелищной и результативной игры от обеих команд. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.55, а ТМ (2.5) за 2.55 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Реал Мадрид» к девятому туру располагается на второй строчке в таблице, уступая лидеру «Барселоне» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В активе «сливочных» 22 очка из 24 возможных, то есть добыто семь побед и расписана лишь одна «мировая» с «Осасуной» (1:1) в седьмом туре. В последних пяти турах четырежды соперники были обыграны и один матч завершился равенством. В крайнем противостоянии верх взят над «Хетафе» (1:0). В Лиге Чемпионов положение «мадридистов» тоже отличное, команда за два тура до конца группового этапа обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

«Барселона» после восьми сыгранных туров лидирует в испанском первенстве. Команда имеет такую же статистику, как и «Мадрид», семь побед и одна ничья. В предшествующих пяти турах набрано максимальное количество очков, в крайнем противостоянии при домашних трибунах, минимально обыграна «Сельта» (1:0). Ситуация клуба в Лиге Чемпионов весьма сложная. На сегодняшний момент «Барселона» в одном матче выиграла, в двух уступила, а в крайнем разошлась «миром» с «Интером» (3:3), забив спасительный гол на последних минутах.

Информация для ставок

  • «Реал Мадрид» выиграл в 12 из 15 последних матчах
  • В 10 из 15 последних матчах «Барселона» забила более 1.5 голов
  • Четыре из пяти последних очных встречи завершились с более 2.5 голами

Прогноз

Учитывая форму команд, статус поединка, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Реал Мадрида» с коэффициентом 1.73 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.39 1.24 2.58 1.56 2.04 1.87
Лига Ставок 2.55 1.49 2.06 1.74
Мелбет 2.47 1.49
1XBET 2.47 1.49
Все комментарии
Vladimir Polovenko
Vladimir Polovenko
вчера в 21:15
Ничья
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:15
Победит Реал и тб 2
shlomo
shlomo
вчера в 14:25
Думаю, что Барса не проиграет этот матч
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