«Реал Мадрид» — «Севилья». Прогноз на матч испанской Примеры (22.10.2022)

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вчера, 20:51

Ставки букмекеров

«Реал Мадрид», идет явным фаворитом в центральном матче 11 тура. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.33‘ ничья в игре продается за 5.50, а победа «Севильи» за 10.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики полагают, что поединок порадует фанатов атакующей и зрелищной игрой, следствием чего станет результативный исход. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.57, а ТМ (2.5) по 2.50 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Реал Мадрид» к 11 туру располагается на первой строчке в таблице. В активе «сливочных» 28 очков из 30 возможных, то есть добыто девять побед и расписана лишь одна «мировая» с «Осасуной» (1:1) в седьмом туре. В последних пяти турах четырежды соперники были обыграны и один матч завершился равенством. В крайнем противостоянии верх взят над главным конкурентом — «Барселоной» (3:1). В Лиге Чемпионов положение «мадридистов» тоже отличное, команда за два тура до конца группового этапа обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

«Севилья» на данном отрезке сезона выглядит очень слабо. Одна из сильнейших команд Испании, на сегодня занимает 12 строчку в таблице, имея в активе 10 очков. В текущем розыгрыше добыто лишь две победы и четыре ничьи, а четыре матча проиграно. В предшествующих пяти турах трижды расписана мировая, а по одному поединку выиграно и проиграно. В крайнем противостоянии с «Валенсией» сильнейшего выявить не смогли (1:1).

Информация для ставок

В 12 из 15 последних матчах «Реал» забил более 1.5 голов

«Севилья» не выиграла в 12 из 15 последних матчах

«Реал Мадрид» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая статус поединка, текущее положение дел, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Реал Мадрида» с коэффициентом 1.40 в БК Лига Ставок.