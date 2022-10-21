Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИспания. Примера 2022/2023

«Реал Мадрид» — «Севилья». Прогноз на матч испанской Примеры (22.10.2022)

вчера, 20:51
Реал (Мадрид) - Севилья

Ставки букмекеров

«Реал Мадрид», идет явным фаворитом в центральном матче 11 тура. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.33‘ ничья в игре продается за 5.50, а победа «Севильи» за 10.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.365.2510.17
Лига Ставок 1.43 5.00 7.00
Мелбет 1.44 4.92 8.30
1XBET 1.37 5.45 9.80

Аналитики полагают, что поединок порадует фанатов атакующей и зрелищной игрой, следствием чего станет результативный исход. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.57, а ТМ (2.5) по 2.50 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Реал Мадрид» к 11 туру располагается на первой строчке в таблице. В активе «сливочных» 28 очков из 30 возможных, то есть добыто девять побед и расписана лишь одна «мировая» с «Осасуной» (1:1) в седьмом туре. В последних пяти турах четырежды соперники были обыграны и один матч завершился равенством. В крайнем противостоянии верх взят над главным конкурентом — «Барселоной» (3:1). В Лиге Чемпионов положение «мадридистов» тоже отличное, команда за два тура до конца группового этапа обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

«Севилья» на данном отрезке сезона выглядит очень слабо. Одна из сильнейших команд Испании, на сегодня занимает 12 строчку в таблице, имея в активе 10 очков. В текущем розыгрыше добыто лишь две победы и четыре ничьи, а четыре матча проиграно. В предшествующих пяти турах трижды расписана мировая, а по одному поединку выиграно и проиграно. В крайнем противостоянии с «Валенсией» сильнейшего выявить не смогли (1:1).

Информация для ставок

  • В 12 из 15 последних матчах «Реал» забил более 1.5 голов
  • «Севилья» не выиграла в 12 из 15 последних матчах
  • «Реал Мадрид» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая статус поединка, текущее положение дел, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Реал Мадрида» с коэффициентом 1.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.26 1.25 2.50 1.59 1.96 1.94
Лига Ставок 2.33 1.58 1.84 1.93
Мелбет 2.24 1.59
1XBET 2.32 1.55
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:29
Победа хозяев поля !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 