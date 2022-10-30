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«Реал Мадрид» — «Жирона». Прогноз на матч испанской Примеры (30.10.2022) 

вчера, 17:52
Болельщики сборной Испании

Ставки букмекеров


«Реал Мадрид», с огромным перевесом, идёт фаворитом предстоящего матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.23, ничья в игре котируется по 6.80, а победа «Жироны» по 13.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.227.2614.02
Лига Ставок 1.27 6.00 9.80
Мелбет 1.26 6.08 13.10
1XBET 1.26 6.08 12.90

Эксперты уверены, что команды порадуют фанатов изобилием опасных атак и забитых мячей. Ставка ТБ (2.5) продаётся за 1.45, а ТМ (2.5) за 2.85 в БК Лига Ставок.

Форма команд


«Реал Мадрид» к 12 туру подходит в статусе лидера турнира. В активе «сливочных» 31 очко. Всего же, в нынешнем розыгрыше клуб добыл 10 побед и лишь однажды потерял очки, сыграв вничью. В последних пяти турах четырежды взято по три три пункта и расписана «мировая». В крайнем противостоянии верх взят над «Севильей» (3:1).


«Жирона» после сыгранных 11 туров занимает в чемпионате 19 место, находясь в зоне вылета, сумев набрать девять очков. В текущей кампании команда добыла две победы и трижды сыграла вничью с соперниками, а в шести случаях уступила. В предшествующих пяти турах трижды очков взято не было и вырвано две ничьи. В крайнем противостоянии с «Осасуной» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

⁃ В 13 из 15 последних матчах «Жирона» забила менее 2.5 голов
⁃ «Реал Мадрид» выиграл в 12 из 15 последних матчах
⁃ «Реал Мадрид» выиграл в четырёх из пяти последних очных встречах

Прогноз


Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1.5) Реал Мадрида с коэффициентом 1.67 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.41 2.39 1.63
Лига Ставок 2.55 1.47 2.05 1.72
Мелбет 2.63 1.51
1XBET 1.25 4.41
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:10
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче. Удачи
Гость
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