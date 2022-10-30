«Реал Мадрид» — «Жирона». Прогноз на матч испанской Примеры (30.10.2022) 

1667141537

вчера, 17:52

Ставки букмекеров



«Реал Мадрид», с огромным перевесом, идёт фаворитом предстоящего матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.23, ничья в игре котируется по 6.80, а победа «Жироны» по 13.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты уверены, что команды порадуют фанатов изобилием опасных атак и забитых мячей. Ставка ТБ (2.5) продаётся за 1.45, а ТМ (2.5) за 2.85 в БК Лига Ставок.

Форма команд



«Реал Мадрид» к 12 туру подходит в статусе лидера турнира. В активе «сливочных» 31 очко. Всего же, в нынешнем розыгрыше клуб добыл 10 побед и лишь однажды потерял очки, сыграв вничью. В последних пяти турах четырежды взято по три три пункта и расписана «мировая». В крайнем противостоянии верх взят над «Севильей» (3:1).



«Жирона» после сыгранных 11 туров занимает в чемпионате 19 место, находясь в зоне вылета, сумев набрать девять очков. В текущей кампании команда добыла две победы и трижды сыграла вничью с соперниками, а в шести случаях уступила. В предшествующих пяти турах трижды очков взято не было и вырвано две ничьи. В крайнем противостоянии с «Осасуной» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

⁃ В 13 из 15 последних матчах «Жирона» забила менее 2.5 голов

⁃ «Реал Мадрид» выиграл в 12 из 15 последних матчах

⁃ «Реал Мадрид» выиграл в четырёх из пяти последних очных встречах

Прогноз



Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1.5) Реал Мадрида с коэффициентом 1.67 в БК Лига Ставок.