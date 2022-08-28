«Валенсия» — «Атлетико». Прогноз на матч испанской Примеры (29.08.2022)

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сегодня, 20:48

Ставки букмекеров

«Атлетико» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.07, ничья в игре продается за 3.25, а победа «Валенсия» за 4.10 в БК Лига Ставок.

Эксперты не ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.66, а ТБ (2.5) по 2.55.

Форма команд

«Валенсия» после двух стартовых туров записала к себе в актив три очка, по разу одержав победу и сыграв вничью. В крайнем противостоянии, на выезде положительный результат отдан «Атлетик» (1:0).

«Атлетико» имеет такую же ситуацию. Клуб однажды обыграл соперников и однажды уступил в поединке. В крайнем противостоянии, один из грандов испанского футбола, потерпел поражение в домашних стенах от «Вильярреал» (0:2).

Информация для ставок

«Валенсия» не выиграла в 10 из 15 последних матчах в Примере

В восьми из 10 последних выездных матчах «Атлетико» не было голов или забила только одна команда

«Атлетико» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание статус команд, турнирные задачи, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (1.5) с коэффициентом 1.42 в БК Лига Ставок.