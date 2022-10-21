«Валенсия» — «Мальорка». Прогноз на матч испанской Примеры (22.10.2022)

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вчера, 20:48

Ставки букмекеров

«Валенсия», со значительной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.76, ничья в игре котируется по 3.60, а победа «Мальорки» по 5.20 в БК Лига Ставок.

Эксперты не ожидают в предстоящем поединке голевой феерии. Их мнение склоняется в сторону оборонительного, осторожного футбола, и как следствие низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.71, а ТБ (2.5) за 2.21 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Валенсия» к 11 туру подходит на восьмом месте в таблице, имея в активе 15 очков. В нынешней кампании клуб четыре раза обыгрывал соперников, а по три поединка сыграл вничью и проиграл. Последние пять туров прошли без поражений. Две победы и три «мировые». В крайнем противостоянии с «Севильей» победителя выявить не смогли (1:1).

«Мальорка» после сыгранных 10 туров располагается на 15 месте чемпионата, сумев набрать к этому моменту девять очков. В текущем розыгрыше на счету клуба две победы, три ничьи и пять поражений. В прошедших пяти турах три поединка проиграно, а по одному выиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии с «Реал Сосьедадом» допущено обидное поражение (0:1).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Валенсии» забили обе команды

13 из 15 последних матчей «Мальорки» завершились с менее 2.5 голами

«Валенсия» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.71 в БК Лига Ставок.