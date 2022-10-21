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«Валенсия» — «Мальорка». Прогноз на матч испанской Примеры (22.10.2022)

вчера, 20:48
Валенсия - Мальорка

Ставки букмекеров

«Валенсия», со значительной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.76, ничья в игре котируется по 3.60, а победа «Мальорки» по 5.20 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.783.665.26
Лига Ставок 1.81 3.55 4.80
Мелбет 1.83 3.72 5.00
1XBET 1.81 3.74 5.10

Эксперты не ожидают в предстоящем поединке голевой феерии. Их мнение склоняется в сторону оборонительного, осторожного футбола, и как следствие низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.71, а ТБ (2.5) за 2.21 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Валенсия» к 11 туру подходит на восьмом месте в таблице, имея в активе 15 очков. В нынешней кампании клуб четыре раза обыгрывал соперников, а по три поединка сыграл вничью и проиграл. Последние пять туров прошли без поражений. Две победы и три «мировые». В крайнем противостоянии с «Севильей» победителя выявить не смогли (1:1).

«Мальорка» после сыгранных 10 туров располагается на 15 месте чемпионата, сумев набрать к этому моменту девять очков. В текущем розыгрыше на счету клуба две победы, три ничьи и пять поражений. В прошедших пяти турах три поединка проиграно, а по одному выиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии с «Реал Сосьедадом» допущено обидное поражение (0:1).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Валенсии» забили обе команды
  • 13 из 15 последних матчей «Мальорки» завершились с менее 2.5 голами
  • «Валенсия» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.71 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.67 1.72 2.24 1.35 3.38
Лига Ставок 2.23 1.64 1.66 2.18
Мелбет 1.74 2.28
1XBET 1.75 2.26
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