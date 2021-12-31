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«Эйбар» — «Реал Сосьедад II». Прогноз на матч Сегунды (31.12.2021)

31 декабря 2021, 13:35

«Эйбар» примет «Реал Сосьедад Ii» в рамках 22-го тура испанской Сегунды. Поединок запланирован на 31 декабря 2021 года. Матч примет «Городской стадион Ипуруа» в Эйбаре. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Испания. Сегунда 2021/2022
Эйбар
Реал Сосьедад II
3 : 2
завершен
31 декабря 2021, 18:15
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.634.045.44
Мелбет 1.54 4.01 6.19
1XBET 1.54 4.01 6.19

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Эйбар». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.85, а победа гостей идёт по коэффициенту 5.30.

Дополнительная ставка на грядущий поединок — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.75.

Форма команд

«Эйбар» в этом сезоне идет на второй строчке в турнирной таблице и имеет в активе 39 баллов. У команды 11 побед, шесть ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 31 мяч и пропустил 24 гола. В последних встречах «оружейники» выиграли у «Лас-Пальмаса», а также сыграли вничью с «Малагой» и проиграли «Сарагосе».

«Реал Сосьедад II» идет на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 27 мячей. В последних играх «Реал Сосьедад II» уступил «Вальядолиду», а также проиграл «Мирандесу» и «Бургосу».

Информация для ставок

  • «Реал Сосьедад II» проиграл пять игр кряду
  • «Эйбар» не проигрывает три поединка кряду
  • У «Реала Сосьедад II» пять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку в этом матче на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Эйбар» победит по коэффициенту 2.70. В последних матчах «оружейники» смотрятся очень достойно, часто набирают очки и много забивают, поэтому ставка может сыграть. Хозяева поля очень хотят выйти в Примеру и будут делать для этого все, что только можно, поэтому им нужно обыгрывать оппонента.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.53 1.85 2.01 1.44 2.89
Мелбет 2.05 1.80
1XBET 4.30 1.21
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shlomo
shlomo
31 декабря 2021 в 13:44
Хозяева выиграют этот матч
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