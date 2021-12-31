«Эйбар» — «Реал Сосьедад II». Прогноз на матч Сегунды (31.12.2021)

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31 декабря 2021, 13:35

«Эйбар» примет «Реал Сосьедад Ii» в рамках 22-го тура испанской Сегунды. Поединок запланирован на 31 декабря 2021 года. Матч примет «Городской стадион Ипуруа» в Эйбаре. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Эйбар». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.85, а победа гостей идёт по коэффициенту 5.30.

Дополнительная ставка на грядущий поединок — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.75.

Форма команд

«Эйбар» в этом сезоне идет на второй строчке в турнирной таблице и имеет в активе 39 баллов. У команды 11 побед, шесть ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 31 мяч и пропустил 24 гола. В последних встречах «оружейники» выиграли у «Лас-Пальмаса», а также сыграли вничью с «Малагой» и проиграли «Сарагосе».

«Реал Сосьедад II» идет на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 27 мячей. В последних играх «Реал Сосьедад II» уступил «Вальядолиду», а также проиграл «Мирандесу» и «Бургосу».

Информация для ставок

«Реал Сосьедад II» проиграл пять игр кряду

«Эйбар» не проигрывает три поединка кряду

У «Реала Сосьедад II» пять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку в этом матче на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Эйбар» победит по коэффициенту 2.70. В последних матчах «оружейники» смотрятся очень достойно, часто набирают очки и много забивают, поэтому ставка может сыграть. Хозяева поля очень хотят выйти в Примеру и будут делать для этого все, что только можно, поэтому им нужно обыгрывать оппонента.