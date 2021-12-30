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«Реал Овьедо» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (31.12.2021)

30 декабря 2021, 23:53

31 декабря «Реал Овьедо» сыграет против «Понферрадины» в рамках 22-го тура Сегунды в Испании. Букмекеры Фонбет представили котировки на один из последних матчей года в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.642.973.10
Фонбет 2.40 2.95 3.40
Мелбет 2.26 3.00 3.55
1XBET 2.39 2.84 3.36
BetBoom 2.32 3.00 3.44

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Реал Овьедо». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 2.95, а победа «Понферрадины» в 3.10.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Реал Овьедо» идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 29 баллов. В последних встречах «Реал Овьедо» сыграл вничью с «Фунэлабрадой» 0:0, а также уступил «Вальядолиду» 1:2 и выиграл у «Алькоркона» 3:1.

«Понферрадина» идет на четвертой позиции и имеет в активе 37 баллов. В последних встречах «Понферрадина» показывает очень хороший уровень игры и чаще набирает очки, чем теряет их — ничья против «Аморебьеты» 1:1 и «Леганеса» 1:1, а также победа над «Мирандесом» 2:1.

Информация для ставок

  • «Понферрадина» не проигрывает вот уже семь игр кряду
  • «Реал Овьедо» выиграл один матч из последних пяти
  • «Понферрадина» забила четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Понферрадина» — коэффициент 5.80. В последних матчах «Понферрадина» смотрится очень хорошо и активно набирает очки, в победу этой команды верится на 90 процентов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.93 1.92 1.53 2.58
Мелбет 1.57 2.36
1XBET 1.13 5.86
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Gahi
Gahi
31 декабря 2021 в 03:21, ред.
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
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