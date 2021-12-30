«Реал Овьедо» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (31.12.2021)

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30 декабря 2021, 23:53

31 декабря «Реал Овьедо» сыграет против «Понферрадины» в рамках 22-го тура Сегунды в Испании. Букмекеры Фонбет представили котировки на один из последних матчей года в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Реал Овьедо». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 2.95, а победа «Понферрадины» в 3.10.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Реал Овьедо» идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 29 баллов. В последних встречах «Реал Овьедо» сыграл вничью с «Фунэлабрадой» 0:0, а также уступил «Вальядолиду» 1:2 и выиграл у «Алькоркона» 3:1.

«Понферрадина» идет на четвертой позиции и имеет в активе 37 баллов. В последних встречах «Понферрадина» показывает очень хороший уровень игры и чаще набирает очки, чем теряет их — ничья против «Аморебьеты» 1:1 и «Леганеса» 1:1, а также победа над «Мирандесом» 2:1.

Информация для ставок

«Понферрадина» не проигрывает вот уже семь игр кряду

«Реал Овьедо» выиграл один матч из последних пяти

«Понферрадина» забила четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Понферрадина» — коэффициент 5.80. В последних матчах «Понферрадина» смотрится очень хорошо и активно набирает очки, в победу этой команды верится на 90 процентов.