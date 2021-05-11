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«Истанбул» — «Кайсериспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (11.05.2021)

вчера, 05:50

В рамках 41-го тура Супер-Лиги «Истанбул» на стадионе имени Фатиха Терима примет «Кайсериспор». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.31 3.20 3.20
Мелбет 2.32 3.30 3.30
1XBET 1.52 7.20 3.30
BetBoom 2.34 3.35 3.20

Ставки букмекеров

Больше шансов на победу в этой встрече букмекеры отводят хозяевам поля. Заключить пари на победу «Истанбула» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.06. Вероятность ничьей оценивается в 3.52, а победа «Кайсериспора» представлена коэффициентом 3.9.

Также линия букмекера свидетельствует в пользу низового формата этой встречи. Ставки на ТМ (2,5) идут по котировке 1.71, ТБ (2,5) – 2.26.

Форма команд

Пока еще действующий чемпион Турции проводит очень слабый сезон. «Истанбул» из-за затяжного кризиса даже успел побывать в зоне вылета, но благодаря серии успешных матчей смог выбраться оттуда и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. В прошлом туре Супер-Лиги стамбульский клуб сыграл вничью с «Сивасспором» (0:0), а перед этим отличился победами над «Анкарагюджю» и «Эрзурумспором» с одинаковым счетом 2:1.

«Кайсериспор» идет на 17-й позиции в чемпионате, опережая зону вылета на 2 балла. По итогам пяти последних матчей в лиге «желто-красные» смогли набрать шесть очков. Помимо крупной победы над «Денизлиспором» (6:3), «Кайсериспор» поделил очки с «Генчлербирлиги» (2:2), «Йени Малатияспором» (1:1) и «Газиантепом» (0:0), а в гостевой игре против «Бешикташа» (1:3) команда потерпела 16-е поражение в сезоне.

Информация для ставок

  • В 13 из 16 последних очных встреч команд сыграла ставка на ТМ (2,5)
  • «Истанбул» выиграл 5 прошлых домашних поединков с «Кайсериспором»
  • «Кайсериспор» не побеждал в 10 из 11 предыдущих матчей чемпионата Турции

Прогноз

«Истанбул» пережил длительный кризис и теперь может спокойно доигрывать чемпионат. Такими привилегиями не может похвастаться «Кайсериспор», который нуждается в набранных очках. Предполагаем, что этот матч команды проведут в осторожной манере. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.71 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.43 1.52 1.74 2.02
Мелбет 1.84 2.05
1XBET 2.22 1.66 1.23 4.33 1.33 3.30
BetBoom 2.45 1.58 1.75 2.12 1.42 2.95
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 10:48
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Истанбул Башакшехир (Стамбул)
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