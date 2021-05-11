«Истанбул» — «Кайсериспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (11.05.2021)

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вчера, 05:50

В рамках 41-го тура Супер-Лиги «Истанбул» на стадионе имени Фатиха Терима примет «Кайсериспор». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Больше шансов на победу в этой встрече букмекеры отводят хозяевам поля. Заключить пари на победу «Истанбула» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.06. Вероятность ничьей оценивается в 3.52, а победа «Кайсериспора» представлена коэффициентом 3.9.

Также линия букмекера свидетельствует в пользу низового формата этой встречи. Ставки на ТМ (2,5) идут по котировке 1.71, ТБ (2,5) – 2.26.

Форма команд

Пока еще действующий чемпион Турции проводит очень слабый сезон. «Истанбул» из-за затяжного кризиса даже успел побывать в зоне вылета, но благодаря серии успешных матчей смог выбраться оттуда и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. В прошлом туре Супер-Лиги стамбульский клуб сыграл вничью с «Сивасспором» (0:0), а перед этим отличился победами над «Анкарагюджю» и «Эрзурумспором» с одинаковым счетом 2:1.

«Кайсериспор» идет на 17-й позиции в чемпионате, опережая зону вылета на 2 балла. По итогам пяти последних матчей в лиге «желто-красные» смогли набрать шесть очков. Помимо крупной победы над «Денизлиспором» (6:3), «Кайсериспор» поделил очки с «Генчлербирлиги» (2:2), «Йени Малатияспором» (1:1) и «Газиантепом» (0:0), а в гостевой игре против «Бешикташа» (1:3) команда потерпела 16-е поражение в сезоне.

Информация для ставок

В 13 из 16 последних очных встреч команд сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Истанбул» выиграл 5 прошлых домашних поединков с «Кайсериспором»

«Кайсериспор» не побеждал в 10 из 11 предыдущих матчей чемпионата Турции

Прогноз

«Истанбул» пережил длительный кризис и теперь может спокойно доигрывать чемпионат. Такими привилегиями не может похвастаться «Кайсериспор», который нуждается в набранных очках. Предполагаем, что этот матч команды проведут в осторожной манере. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.71 в БК Фонбет.