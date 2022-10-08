«Фиорентина» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (10.10.2022)

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вчера, 14:11

Ставки букмекеров

По линии БК Лига Ставок фаворит в этой встрече отсутствует. «Фиалки» играют на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.45. Если верите, что выиграет римский клуб, то залетит коэффициент 2.8, а ставка на ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.88. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.92. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Фиорентина» несколько дней назад побывала в Шотландии и без проблем разгромила «Хартс» со счетом (3:0) в рамках очередного тура Лиги конференций. В чемпионате Италии дела обстоят не столь удачно, в минувшем туре «фиалки» уступили в гостях «Аталанте» (0:1). И занимают лишь 11 место в таблице.

«Лацио» уже три встречи держит свои ворота на замке. Команда в последних турах Серии А разгромила «Кремонезе» и «Специю» с одинаковым счетом (4:0), а в последнем поединке Лиги Европы расписала нулевую ничью с австрийским «Штурмом».

Информация для ставок

«Фиорентина» одержала две победы в одиннадцати играх

У «Лацио» лишь одно поражение в последних шести встречах

Три минувших очных поединка закончились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних матчей «Лацио» и три из пяти «Фиорентины» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В этой встрече вполне может рассчитывать на качественный футбол, наполненный голевыми атаками и забитыми мячами. Команды способны поразить ворота друг друга, поэтому ожидаем обмен голами, загрузить на который можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.