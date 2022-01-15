«Милан» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (17.01.2022)

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15 января 2022, 21:52

Ставки букмекеров

В этом поединке сразятся два клуба из разных частей таблицы, поэтому котировки букмекеров имеют перевес в сторону хозяев. Поставить на победу «Милана» с форой(-1.5) можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей залетит коэффициент 9.7. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 5.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.57. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.4. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Милан» принял участие в кубке Италии, где в рамках 1/8 финала обыграл на своем поле «Дженоа» (3:1) благодаря двум голам забитым уже в дополнительные 30 минут встречи. В чемпионате коллектив продолжается соседей по городу «Интер», отставание составляет всего один балл. В прошлых турах команде удалось обыграть «Венецию» и «Рому» (3:0) и (3:1).

«Специа» в последнем туре Серии А обыграла на выезде «Дженоа» (1:0), а туром ранее не смогла завоевать очки в домашнем противостоянии с «Вероной» (1:2). Клубу удалось покинуть зону вылета, и теперь он после 21 игры расположился на 16 месте, имея три очка отрыва над преследователями.

Информация для ставок

«Милан» не проигрывает четыре поединка подряд

У «Специи» две победы в последних трех играх

Минувшая очная встреча завершилась победой «Милана» (2:1)

Пять из шести последних матчей с участием «Специи» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В данном поединке «Милан» однозначный фаворит и конечно на ее стороне будет владение мячом и преимущество в целом. Команда горит желанием оформить очередную победу и продолжать бороться за трофей, а потому, скорее всего, выиграет уверенно. Предлагаем сделать ставку на победу «Милана» с форой (-1.5) в БК Фонбет. Коэффициент на данное событие составит 1.85.