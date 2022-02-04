«Сампдория» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.02.2022)

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вчера, 23:42

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 2.82 на победу хозяев, на гостей же можно загрузить по коэффициенту 2.35, а поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.85.

Достаточно интересные цифры наблюдаем в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.56, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.4. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Сампдория» имеет кризис результата, подтверждением тому служит затянувшаяся проигрышная серия, длящаяся целый месяц. Коллектив не выигрывал с прошлого года, а в последних турах чемпионата уступил на выезде «Специи» (0:1) и «Ювентусу» (1:4). После 23 игр команда находится в нижней части таблицы на 16 месте с отрывом от зоны вылета в три очка.

«Сассуоло» расположился на 11 месте в таблице, команда неплохо проявляет себя в поединках и в целом является серьезной боевой единицей. В минувших двух встречах коллектив набрал четыре очка благодаря ничьей с «Торино» (1:1) и победе над «Кальяри» (1:0).

Информация для ставок

«Сампдория» проиграла пять матчей подряд

Беспроигрышная выездная серия «Сассуоло» насчитывает пять встреч (три ничьих и две победы)

Три из четырех минувших очных поединков закончились результатом ТМ 2.5

Десять последних домашних игр «Сампдории» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды настроены взять в этом поединке максимальное количество очков и порадовать своих поклонников. Очень трудно сказать, кто будет владеть инициативой, но смеем предположить, что игра будет открытой и порадует нас голами. Предлагаем загрузить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.