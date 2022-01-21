«Специа» — «Сампдория»». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.01.2022)

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вчера, 23:22

Ставки букмекеров

В данной встрече букмекеры выставили практически одинаковые коэффициенты на оба клуба. Поставить на победу «Специи» можно по коэффициенту 2.84, а на победу «Сампдории» по коэффициенту 2.72 в букмекерской конторе Фонбет. Если же будет зафиксирован ничейный результат, то порадует коэффициент 3.13.

Также в линии букмекеры предлагают котировки на тоталы. Взять тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.86. Тотал меньше 2.5 дается по коэффициенту 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать за 1.75.

Форма команд

«Специа» продолжает удивлять. После выездной победы в самом конце года над «Наполи» (1:0), команда умудрилась на чужом поле обыграть и «Милан» (2:1). Такие результаты не только окрыляют футболистов, но и приносят свои плоды в виде 15 места в турнирной таблице, хотя еще совсем недавно клуб находился в зоне вылета.

«Сампдория» расположилась одной строчкой ниже на 16 месте и имеет на два очка меньше, то есть 20. Коллектив проиграл несколько поединков подряд и усугубил не только общее настроение, но положение команды в целом. Два последних тура завершились поражениями от «Ювентуса» и «Торино» со счетом (4:1) и (2:1) соответственно.

Информация для ставок

«Специа» выиграла три из четырех последних матчей

У «Сампдории» четыре поражения кряду

Все минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» Сампдория 10 из 11 последних поединков завершилась результатом «обе забьют»

Прогноз

Поединок, где встретятся команды с нижней части таблицы и приложат максимум усилий для завоевания трех очков. Вполне возможно, что нас опять ожидает открытая игра с голами от обоих клубов. Рекомендуем взять «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.