«Специа» — «Венеция». Прогноз на матч итальянской Серии А (02.04.2022)

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вчера, 13:07

Ставки букмекеров

Фаворита у данного поединка по версии букмекеров нет, поэтому поставить на победу «Специи» можно по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Фонбет. Взять ничью предлагают по коэффициенту 3.4, а загрузить на победу «Венеции» можно по коэффициенту 3.66.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.96, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.82. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Специа» продолжает борьбу за выживание и после 30 поединков опережает конкурентов по зоне вылета на четыре и семь очков соответственно, при этом занимает 16 место в таблице. В последних встречах коллектив разгромно уступил на выезде «Сассуоло» (1:4), а чуть ранее дома без проблем одолел «Кальяри» (2:0).

«Венеция» расположилась на 18 месте в турнирной таблице и всеми силами пытается сохранить прописку в высшем дивизионе. Команда долгое время не может выиграть, в последних матчах были зафиксированы поражения от «Лацио» и «Сампдории» (0:1) и (0:2).

Информация для ставок

«Специа» пять из шести последних матчей

Проигрышная серия «Венеции» насчитывает четыре игры

Шесть из семи минувших очных встреч завершились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних поединков «Специи» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Равная игра ждет нас с первых минут данной встречи. На поле выйдут команды с нижней части турнирной таблицы, для которых каждый зачетный балл на вес золота. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Фонбет.