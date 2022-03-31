«Специа» — «Венеция». Прогноз на матч итальянской Серии А (02.04.2022)

Ставки букмекеров
Фаворита у данного поединка по версии букмекеров нет, поэтому поставить на победу «Специи» можно по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Фонбет. Взять ничью предлагают по коэффициенту 3.4, а загрузить на победу «Венеции» можно по коэффициенту 3.66.
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завтра, 16:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.96, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.82. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Специа» продолжает борьбу за выживание и после 30 поединков опережает конкурентов по зоне вылета на четыре и семь очков соответственно, при этом занимает 16 место в таблице. В последних встречах коллектив разгромно уступил на выезде «Сассуоло» (1:4), а чуть ранее дома без проблем одолел «Кальяри» (2:0).
«Венеция» расположилась на 18 месте в турнирной таблице и всеми силами пытается сохранить прописку в высшем дивизионе. Команда долгое время не может выиграть, в последних матчах были зафиксированы поражения от «Лацио» и «Сампдории» (0:1) и (0:2).
Информация для ставок
- «Специа» пять из шести последних матчей
- Проигрышная серия «Венеции» насчитывает четыре игры
- Шесть из семи минувших очных встреч завершились результатом ТМ 2.5
- Три из четырех последних поединков «Специи» закончились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
Равная игра ждет нас с первых минут данной встречи. На поле выйдут команды с нижней части турнирной таблицы, для которых каждый зачетный балл на вес золота. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Фонбет.