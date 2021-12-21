«Верона» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (22.12.2021)

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21 декабря 2021, 11:51

В рамках 19-го тура чемпионата Италии нас ждет битва «Вероны» и «Фиорентины». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекерам было сложно определиться с фаворитом, поэтому выставили практически равные котировки. Поставить на хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.8. В случае победы «Фиорентины» порадует коэффициент 2.57. В ничью можно поверить по коэффициенту 5.4.

Форма команд

«Верона» попала в полосу неудач и проиграла уже несколько игр кряду. В последних турах чемпионата Италии были зафиксированы минимальные поражения от «Аталанты» (1:2) и «Торино» (0:1), а в Кубке страны клуб в фантастической перестрелке уступил дома «Эмполи» (3:4).

«Фиорентина» продолжает радовать болельщиков содержательной игрой и результатами. Команда находится на шестом месте. В прошлых турах «фиалки» без проблем разгромили дома «Салернитану», а также расписали голевую ничью с «Сассуоло».

Информация для ставок

• Проигрышная серия «Вероны» составляет три поединка

• «Фиорентина» не проигрывает пять матчей подряд (четыре победы и ничья)

• Пять из шести минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Предстоит встреча двух очень интересных команд, которые любят играть в атакующий футбол. Конечно, без голов в этом матче мы не останемся, поэтому рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 голов по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.