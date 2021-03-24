Израиль – Дания. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

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вчера, 05:51

В 1-м туре группы F европейского отбора ЧМ -2022 Дания сыграет на выезде с Израилем. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Данию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.77. Победа Израиля оценивается в 5.2, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.18 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.73. Ставка «обе забьют» представлена коэффициентом 2.02.

Форма команд

У сборной Израиля сбалансированный состав, большое внимание уделяется молодым игрокам. Сейчас у команды есть возможность хорошо стартовать отборочный этап и взять очки в домашнем матче. В последних официальных матчах Израиль одержал победу над Шотландией (1:0) и с тем же счётом проиграл Чехии в рамках Лиги Наций.

Дания является грозным соперником для многих сборных за счет коллективной и слаженной игры, а также ряда футболистов, выступающих на достаточно высоком уровне в Европе. Дания сыграла два последних матча в ноябре прошлого года, обыграв дома Исландию (2:1) и уступив Бельгии (2:4) в выездном матче Лиги Наций.

Информация для ставок

Дания проиграла два из последних десяти матчей во всех турнирах

В семи из восьми домашних матчей сборной Израиля сыграла ставка «обе забьют»

Дания четыре раза обыграла Израиль за последние два десятка лет

Дания забивает четыре выездных матча подряд

Прогноз

Израиль является боеспособной командой, которая на своем поле может создать проблемы многим сборным. Рискнем предположить, что хозяева не проиграют эту встречу. Сделать ставку 1Х на Израиль можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12.