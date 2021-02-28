«Кадис» — «Бетис»: прогноз на матч Примеры (28.02.2021)

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сегодня, 10:24

«Бетис» играет против «Кадиса» в рамках 25-го тура испанской Примеры. Матч состоится 28 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на этот матч — «обе забьют» с коэффициентом 1.85. Также можно поставить на тотал голов в матче больше 2.5 с коэффициентом 2.12.

Форма команд

«Кадис» — это очень дерзкий новичок Примеры этого сезона. Клуб уже расправился с «Барселоной» и «Реалом», а затем сыграл с той же «Барселоной» вничью в рамках второго круга. Несмотря на то, что команда находится на 14-й строчке и имеет 25 очков в активе, ее стоит опасаться. В этом сезоне «Кадис» забил 21 мяч и пропустил 40 голов, команда выиграла шесть матчей, семь сыграла вничью и 11 проиграла.

«Бетис» все еще является грозой Примеры. Этот клуб способен обыграть любого, если подойдет к поединку с правильным настроем. «Бетис» находится на седьмой строчке и имеет в активе 36 пунктов, клуб выиграл 11 матчей, трижды сыграл вничью и десять раз проигрывал. «Бетис» забил 32 гола и пропустил 38 мячей. Клуб все еще мечтает о попадании в еврокубки, и это вполне возможно, ведь отставание от шестой строчки составляет всего одно очко.

Информация для ставок

● «Бетис» победил в трех из последних пяти матчей

● «Кадис» не может победить вот уже пять матчей кряду

● «Бетис» победил в шести из 12 домашних матчей в Примере

Прогноз

«Кадис» умеет играть против сильных команд, не стоит удивляться, если этот клуб будет доставлять неудобства «Бетису». Победу «Кадиса» рассматривают с коэффициентом 4.00, ничейный исход за 3.40, а в победу «Бетиса» верят за 2.00.

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