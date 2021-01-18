«Кадис» — «Леванте». Прогноз на матч Ла Лиги (19.01.2021)

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18 января 2021, 00:14

19 января «Кадис» и «Леванте» встретятся в очередном туре испанской Примеры. Эксперты БК Мелбет составили свой прогноз на грядущий поединок испанского первенства.

Ставки букмекеров

Несмотря на неплохую форму «Кадиса», букмекеры рекомендуют обратить внимание на выступления «Леванте». Победу «Леванте» оценивают коэффициентом 2.75, тогда как ставки на хозяев поля принимаются по коэффициенту 2.98.

Форма команд

«Кадис» — новичок испанской Примеры в нынешнем сезоне. Для новичка этот клуб играет достаточно хорошо. У «Кадиса» есть шансы попасть в еврокубковую зону, но для этого нужно побеждать. Команда набрала 23 пункта и находится на девятой строчке в турнирной таблице, свой последний матч клуб проиграл со счетом 0:2.

«Леванте» в уже традиционной для себя манере пытается зацепиться за место в середине таблицы. Команда находится на 11-й строчке и имеет в активе 21 набранный балл. В случае победы над «Кадисом», у гостей есть шансы обойти их в турнирной таблице.

Информация для ставок

Из топ-10 испанской Ла Лиги «Кадис» забил меньше всех — 15 забитых мячей

«Леванте» много пропускает в нынешнем сезоне — 24 пропущенных гола в 17 сыгранных матчах

«Кадис» выиграл лишь в одном из последних пяти матчей

Прогноз

Несмотря на откровенно слабую линию атаки у обеих команд, букмекеры считают, что в этом поединке они смогут забить. Специалисты БК Мелбет рекомендуют сделать ставку на «обе забьют» с коэффициентом 2.90. «Леванте» неплох в контратаках и именно на этом строится их игра, вполне возможно, что валенсийцы могут отметиться и не одним забитым мячом.

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