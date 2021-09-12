«Кадис» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Примеры (12.09.2021)

1631428601

12 сентября 2021, 09:36

12 сентября 2021 года «Кадис» сыграет против «Реала Сосьедад» в рамках очередного тура Примеры в Испании. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Реал Сосьедад». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу «Кадиса» по 5.40.

Форма команд

«Кадис» в этом сезоне набрал два балла и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. Команда дважды сыграла вничью и проиграла в одном поединке. В активе клуба — четыре забитых и пять пропущенных мячей. «Кадис» не смог обыграть «Леванте» и «Бетис», а затем неожиданно уступил «Осасуне». Не лучший старт для команды, но есть куда расти.

«Реал Сосьедад» здорово провел прошлый сезон и хорошо начал этот. Команда проиграла в первом туре «Барселоне», но выглядела очень даже неплохо, в каких-то моментах каталонцы заметно проседали. Далее «Сосьедад» расправился с «Райо Вальекано» и «Леванте», так клубу удалось заработать шесть баллов и подняться на седьмую строчку в турнирной таблице.

Информация для ставок

● «Реал Сосьедад» выиграл три матча из последних пяти

● «Кадис» не побеждает три поединка кряду

● «Реал Сосьедад» забил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Реал Сосьедад» выиграет по коэффициенту 2.90.