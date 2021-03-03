«Кальяри» — «Болонья»: прогноз на матч Серии А (03.03.2021)

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вчера, 11:43

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 25-й тур чемпионата Италии. «Кальяри» ждет в гости «Болонью».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Кальяри». Команда играет дома, а поставить на их победу можно с коэффициентом 2.65. Победа «Болоньи» оценивается в 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.3.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.84. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.64.

Форма команд

«Болонья» в чемпионате Италии показывает неплохие результаты в последних матчах. Команда не проигрывает уже несколько матчей. После ничьи с «Сассуоло» (1:1) на выезде «Болонья» довольно неожиданно обыграла дома «Лацио» (2:0). Благодаря последним набранным очкам, команда укрепила позиции в середине таблицы.

«Кальяри» продолжает находиться в зоне вылета чемпионата Италии, отставая от «Торино» на 2 очка, но сыграв на одну игру больше. В прошлом туре команда выиграла очень важный матч против «Кротоне» на выезде (2:0). Возможно, этот успех поможет коллективу обрести уверенность в себя.

Информация для ставок

• «Болонья» идет без поражений уже четыре матча в чемпионате

• «Кальяри» не может выиграть дома уже девять матчей в Серии А

• Последние три матча между командами закончились исходом «обе забьют»

• Четыре из пяти выездных матчей «Болоньи» закончились ставкой «обе забьют — нет»

Прогноз

Нас ждет интересный матч, который будет наполнен голевыми моментами, а также напряженной борьбой за центр поля. Рискнем предположить, что команды смогут хотя бы по одному разу поразить ворота соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно сделать с коэффициентом 1.64 в букмекерской конторе Мелбет.