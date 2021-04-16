«Картахена» — «Тенерифе». Прогноз на матч Сегунды (18.04.2021)

1618603320

вчера, 23:02

18 апреля «Картахена» примет на своем поле «Тенерифе в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является „Картахена“. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.80. Также можно сделать ставку на победу „Тенерифе“ за 2.90 и на ничейный исход по такому же коэффициенту.

Форма команд

„Картахена“ находится на 19-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб сражается за выживание. В нынешнем сезоне команда выиграла восемь поединков, 11 раз сыграла вничью и проиграла 15 поединков. В последних играх „Картахена“ играет неплохо, клуб стабильно набирает очки и хочет как можно дальше отойти от зоны вылета. В случае победы над „Тенерифе“, у „Картахены“ будет отличный шанс выбраться из подвала турнирной таблицы.

„Тенерифе“ идет на 12-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 44 пункта. В нынешнем сезоне в активе этой команды 12 побед, восемь ничьих и 13 поражений. В последних играх „Тенерифе“ играет не лучшим образом, но набирает очки. Игру команды сложно назвать выдающейся, но этого хватает для того чтобы находится в середине таблицы и не переживать о вылете.

Информация для ставок

„Картахена“ не проигрывает вот уже четыре игры кряду

„Тенерифе“ проиграл всего один матч из последних пяти

„Картахена“ выиграла 6 домашних матчей из 17 в этом сезоне

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничейный исход или победа „Тенерифе“ по коэффициенту 1.45. Также можно поставить на тотал голов больше двух по коэффициенту 1.90.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч „Торино“ — „Рома“.