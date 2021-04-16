«Картахена» — «Тенерифе». Прогноз на матч Сегунды (18.04.2021)

18 апреля «Картахена» примет на своем поле «Тенерифе в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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завтра, 19:15
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является „Картахена“. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.80. Также можно сделать ставку на победу „Тенерифе“ за 2.90 и на ничейный исход по такому же коэффициенту.
Форма команд
„Картахена“ находится на 19-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб сражается за выживание. В нынешнем сезоне команда выиграла восемь поединков, 11 раз сыграла вничью и проиграла 15 поединков. В последних играх „Картахена“ играет неплохо, клуб стабильно набирает очки и хочет как можно дальше отойти от зоны вылета. В случае победы над „Тенерифе“, у „Картахены“ будет отличный шанс выбраться из подвала турнирной таблицы.
„Тенерифе“ идет на 12-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 44 пункта. В нынешнем сезоне в активе этой команды 12 побед, восемь ничьих и 13 поражений. В последних играх „Тенерифе“ играет не лучшим образом, но набирает очки. Игру команды сложно назвать выдающейся, но этого хватает для того чтобы находится в середине таблицы и не переживать о вылете.
Информация для ставок
- „Картахена“ не проигрывает вот уже четыре игры кряду
- „Тенерифе“ проиграл всего один матч из последних пяти
- „Картахена“ выиграла 6 домашних матчей из 17 в этом сезоне
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — ничейный исход или победа „Тенерифе“ по коэффициенту 1.45. Также можно поставить на тотал голов больше двух по коэффициенту 1.90.
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