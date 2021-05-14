«Кастельон» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (15.05.2021)

«Кастельон» сыграет дома против «Понферрадины» в рамках 39-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
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завтра, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча букмекеры считают «Кастельон». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.1. Ничейный исход оценивается в 3.15. Победа «Понферрадины» представлена коэффициентом 3.85.
Форма команд
«Кастельон» находится на 18-й строчке в турнирной таблице с 41 набранным баллом. В нынешнем сезоне команда выиграла 11 поединков, 8 раз сыграла вничью и проиграла в 19 матчах. В активе «Кастельона» 35 забитых и 44 пропущенных мяча. «Кастельон» играет с переменным успехом и продолжает борьбу за выживание в Сегунде.
«Понферрадина» набрала 53 очка и расположилась на 8-й строчке чемпионата. На счету клуба 14 побед, 11 ничьих и 13 поражений. Команда забила 40 мячей и пропустила 42 гола. Последнее время «Понферрадина» показывает неубедительные результаты, крайне редко побеждая своих соперников. При этом клуб еще сохраняет теоретические шансы на плей-офф.
Информация для ставок
- «Кастельон» не побеждает три матча кряду
- «Понферрадина» выиграла один из последних восьми матчей
- «Кастельон» выиграл 9 матчей из 19 домашних матчей
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 2.1. Также можно поставить на победу «Понферрадины» или ничейный исход по коэффициенту 1.75.