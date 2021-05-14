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«Кастельон» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (15.05.2021)

сегодня, 04:35

«Кастельон» сыграет дома против «Понферрадины» в рамках 39-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.153.283.79
Лига Ставок 2.17 3.15 3.55

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры считают «Кастельон». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.1. Ничейный исход оценивается в 3.15. Победа «Понферрадины» представлена коэффициентом 3.85.

Форма команд

«Кастельон» находится на 18-й строчке в турнирной таблице с 41 набранным баллом. В нынешнем сезоне команда выиграла 11 поединков, 8 раз сыграла вничью и проиграла в 19 матчах. В активе «Кастельона» 35 забитых и 44 пропущенных мяча. «Кастельон» играет с переменным успехом и продолжает борьбу за выживание в Сегунде.

«Понферрадина» набрала 53 очка и расположилась на 8-й строчке чемпионата. На счету клуба 14 побед, 11 ничьих и 13 поражений. Команда забила 40 мячей и пропустила 42 гола. Последнее время «Понферрадина» показывает неубедительные результаты, крайне редко побеждая своих соперников. При этом клуб еще сохраняет теоретические шансы на плей-офф.

Информация для ставок

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 2.1. Также можно поставить на победу «Понферрадины» или ничейный исход по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.87 2.00 1.50 2.71
Лига Ставок 1.88 1.86 1.50 2.49
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:12
ОЗ должна проходить
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