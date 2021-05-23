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«Кастельон» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Сегунды (24.05.2021)

сегодня, 15:07

«Кастельон» принимает «Райо Вальекано» в очередном туре испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 24 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «Райо Вальекано» показывает футбол неплохого уровня и может попасть в Примеру через стыковые матчи. В этом поединке «Райо» нужна только победа, иной расклад клуб не устраивает. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.193.122.08
Лига Ставок 3.95 3.20 2.02

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Райо Вальекано», поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на победу «Кастельона» по коэффициенту 3.85. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по коэффициенту 2.85.

Форма команд

«Кастельон» в этом сезоне показывает очень плохой футбол. Команда находится на 20-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 41 пункт. В нынешнем сезоне у клуба 11 побед, восемь ничьих и 21 поражение. Клуб забил 35 мячей и пропустил 49 голов. В последних поединках у «Кастельона» всё очень плохо, команда регулярно теряет очки и рискует вылететь в Терсеру. Потеря очков в этом матче гарантирует отправление в третий по силе дивизион Испании.

«Райо Вальекано» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 64 пункта. В нынешнем сезоне команда очень хорошо начала первую половину чемпионата, но неожиданно провалила вторую. Сейчас «Райо» находится в неловком положении, клубу нужно побеждать, чтобы попасть в топ-6 и рассчитывать на стыки для выхода в Примеру. У «Райо» 18 побед, десять ничьих и 12 поражений. Клуб забил 50 голов и пропустил 39 мячей. В последних поединках «Райо» выглядит неплохо, у команды есть все шансы ворваться в топ-6.

Информация для ставок

  • «Райо Вальекано» не проигрывает три матча кряду
  • «Кастельон» не побеждает в Сегунде пять матчей кряду
  • «Райо Вальекано» забил девять голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на обе команды забьют по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на победу «Райо» или ничейный исход по коэффициенту 1.25.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.76 1.62 2.35
Лига Ставок 2.13 1.66 1.61 2.22
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 16:46
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Кастельон» (Кастельон-де-ла-Плана)
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