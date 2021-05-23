«Кастельон» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Сегунды (24.05.2021)

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сегодня, 15:07

«Кастельон» принимает «Райо Вальекано» в очередном туре испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 24 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «Райо Вальекано» показывает футбол неплохого уровня и может попасть в Примеру через стыковые матчи. В этом поединке «Райо» нужна только победа, иной расклад клуб не устраивает. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Райо Вальекано», поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на победу «Кастельона» по коэффициенту 3.85. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по коэффициенту 2.85.

Форма команд

«Кастельон» в этом сезоне показывает очень плохой футбол. Команда находится на 20-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 41 пункт. В нынешнем сезоне у клуба 11 побед, восемь ничьих и 21 поражение. Клуб забил 35 мячей и пропустил 49 голов. В последних поединках у «Кастельона» всё очень плохо, команда регулярно теряет очки и рискует вылететь в Терсеру. Потеря очков в этом матче гарантирует отправление в третий по силе дивизион Испании.

«Райо Вальекано» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 64 пункта. В нынешнем сезоне команда очень хорошо начала первую половину чемпионата, но неожиданно провалила вторую. Сейчас «Райо» находится в неловком положении, клубу нужно побеждать, чтобы попасть в топ-6 и рассчитывать на стыки для выхода в Примеру. У «Райо» 18 побед, десять ничьих и 12 поражений. Клуб забил 50 голов и пропустил 39 мячей. В последних поединках «Райо» выглядит неплохо, у команды есть все шансы ворваться в топ-6.

Информация для ставок

«Райо Вальекано» не проигрывает три матча кряду

«Кастельон» не побеждает в Сегунде пять матчей кряду

«Райо Вальекано» забил девять голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на обе команды забьют по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на победу «Райо» или ничейный исход по коэффициенту 1.25.