«Клермон» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (21.11.2021)

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21 ноября 2021, 15:59

«Клермон» и «Ницца» проведут очную встречу в 14-м туре чемпионата Франции. Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой встречи аналитики букмекерской конторы Мелбет считают гостей. Ставки на победу «Ниццы» идут по коэффициенту 2.20, на ничью можно поставить за 3.58, а победа «Клермона» доступна по котировке 3.42.

Форма команд

«Клермон» провалился в последних матчах чемпионата, проиграв три матча кряду. Клуб рухнул на 15-е место в общем зачете, а преимущество над зоной прямого вылета сократилось до четырех очков.

В данной серии «Клермон» уступил «Нанту» (1:2), «Марселю» (0:1) и «Сент-Этьену» (2:3), хотя до этого команда сенсационно обыграла на домашней арене действующего чемпиона Франции в лице «Лилля» (1:0).

«Ницца» в последних турах чемпионата Франции чередовала успешные результаты с неудачными играми. После побед над «Лионом» (3:2) и «Анже» (2:1), а также ничейной переигровки с «Марселем» (1:1), команда неожиданно проиграла на домашней арене «Страсбуру» (0:1).

Информация для ставок

• «Ницца» выиграла 3 из прошлых 5 матчей на выезде в Лиге 1

• «Клермон» не побеждал в 4 из последних 5 домашних матчей в чемпионате

• В 3 из 5 предыдущих гостевых матчей «Ниццы» сыграла ставка ТМ (2,5)

Прогноз

«Ницца» не должна уходить затяжной кризис. Даже в гостевом противостоянии с «Клермоном», у которого три поражения подряд, «орлята» должны быть ближе к победе. Рекомендуем ставку на нулевую фору «Ниццы», которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.60.