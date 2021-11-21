«Клермон» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (21.11.2021)

«Клермон» и «Ницца» проведут очную встречу в 14-м туре чемпионата Франции. Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч.
|
1 : 2
завершен
21 ноября 2021, 19:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Умеренным фаворитом этой встречи аналитики букмекерской конторы Мелбет считают гостей. Ставки на победу «Ниццы» идут по коэффициенту 2.20, на ничью можно поставить за 3.58, а победа «Клермона» доступна по котировке 3.42.
Форма команд
«Клермон» провалился в последних матчах чемпионата, проиграв три матча кряду. Клуб рухнул на 15-е место в общем зачете, а преимущество над зоной прямого вылета сократилось до четырех очков.
В данной серии «Клермон» уступил «Нанту» (1:2), «Марселю» (0:1) и «Сент-Этьену» (2:3), хотя до этого команда сенсационно обыграла на домашней арене действующего чемпиона Франции в лице «Лилля» (1:0).
«Ницца» в последних турах чемпионата Франции чередовала успешные результаты с неудачными играми. После побед над «Лионом» (3:2) и «Анже» (2:1), а также ничейной переигровки с «Марселем» (1:1), команда неожиданно проиграла на домашней арене «Страсбуру» (0:1).
Информация для ставок
• «Ницца» выиграла 3 из прошлых 5 матчей на выезде в Лиге 1
• «Клермон» не побеждал в 4 из последних 5 домашних матчей в чемпионате
• В 3 из 5 предыдущих гостевых матчей «Ниццы» сыграла ставка ТМ (2,5)
Прогноз
«Ницца» не должна уходить затяжной кризис. Даже в гостевом противостоянии с «Клермоном», у которого три поражения подряд, «орлята» должны быть ближе к победе. Рекомендуем ставку на нулевую фору «Ниццы», которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.60.