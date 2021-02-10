«Коньяспор» — «Бешикташ». Прогноз на матч Кубка Турции (11.02.2021)

«Коньяспор» и «Бешикташ» встретятся в четвертьфинале Кубка Турции. Матч состоится 11 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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завтра, 20:45
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бешикташ». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.17. Победа «Коньяспора» оценивается в 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.79. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.02. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.
Форма команд
«Бешикташ» продолжает борьбу за чемпионство в Турции и демонстрирует стабильность в результатах. Команда делит первое место с «Галатасараем» и не собирается отказываться от Кубка страны. В прошлой стадии турнира команда выбила «Ризеспор» (1:0), а в последнем туре Лиги одержала победу над нынешним противником в Кубке «Коньяспором» (1:0).
«Коньяспор» потерпел поражение от «Бешикташа» в чемпионате лишь на последних минутах, при качественной игре в обороне. Результаты команды в Суперлиге оставляют желать лучшего, но на один кубковый матч может настроиться любой коллектив. В предыдущей стадии турнира «Коньяспор» оказался сильнее «Газиантепа» (2:1).
Информация для ставок
- «Коньяспор» не может победить уже пять матчей кряду
- В четырех из пяти последних игр «Бешикташа» заходила ставка «обе забьют»
- «Бешикташ» не проигрывает на выезде пять матчей подряд
- Последние две очные встречи между командами выиграл «Коньяспор»
Прогноз
«Коньяспору» необходимо больше сконцентрироваться на сохранении прописки в Суперлиге, но команда не собирается отказываться от Кубка. Предполагаем, что в этом матче выйдет победителем «Бешикташ». Сделать ставку на гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.17.
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