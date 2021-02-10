«Коньяспор» — «Бешикташ». Прогноз на матч Кубка Турции (11.02.2021)

1612905421

сегодня, 00:17

«Коньяспор» и «Бешикташ» встретятся в четвертьфинале Кубка Турции. Матч состоится 11 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бешикташ». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.17. Победа «Коньяспора» оценивается в 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.79. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.02. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Бешикташ» продолжает борьбу за чемпионство в Турции и демонстрирует стабильность в результатах. Команда делит первое место с «Галатасараем» и не собирается отказываться от Кубка страны. В прошлой стадии турнира команда выбила «Ризеспор» (1:0), а в последнем туре Лиги одержала победу над нынешним противником в Кубке «Коньяспором» (1:0).

«Коньяспор» потерпел поражение от «Бешикташа» в чемпионате лишь на последних минутах, при качественной игре в обороне. Результаты команды в Суперлиге оставляют желать лучшего, но на один кубковый матч может настроиться любой коллектив. В предыдущей стадии турнира «Коньяспор» оказался сильнее «Газиантепа» (2:1).

Информация для ставок

«Коньяспор» не может победить уже пять матчей кряду

В четырех из пяти последних игр «Бешикташа» заходила ставка «обе забьют»

«Бешикташ» не проигрывает на выезде пять матчей подряд

Последние две очные встречи между командами выиграл «Коньяспор»

Прогноз

«Коньяспору» необходимо больше сконцентрироваться на сохранении прописки в Суперлиге, но команда не собирается отказываться от Кубка. Предполагаем, что в этом матче выйдет победителем «Бешикташ». Сделать ставку на гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.17.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе».