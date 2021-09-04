Косово – Греция. Прогноз на матч квалификации чемпионата мира (05.09.2021)

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вчера, 22:32

В пятом туре квалификации на чемпионат мира мы увидим сражение сборной Косово и сборной Греции. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворита в этом поединке нет. Сборная Косово играет домашний поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 3.5. Победа Греции оценивается по коэффициенту 2.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.4. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.55. Небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

Сборная Косово в минувшем туре квалификации на чемпионат мира отправилась в Батуми, где сыграла со сборной Грузии. Игра была с равными возможностями для обеих команд, но чуть больше повезло именно гостям, им удалось забить гол, который и стал победным (1:0). Теперь в домашнем матче футболисты желают закрепить успех и взять очки с греками.

Греция также побывала на выезде и сразилась с крепкой сборной Швейцарии. Команда показала конкурентный футбол и смогла навязать борьбу за результат, но в середине второго тайма пропустила второй мяч, который отыграть уже не получилось, в итоге поражение (1:2).

Информация для ставок

Косово выиграло четыре из пяти последних поединков

Греция выиграла лишь дважды в семи крайних матчах

Предыдущая очная встреча завершилась нулевой ничьей

Забивная серия Греции на выезде составляет семь игр, Косово дома – четыре

Прогноз

Здесь будет матч с большим количеством борьбы и единоборств. Команды желают добыть очки и улучшить свое турнирное положение. Много голов здесь не ожидается, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55.