«Ковентри Сити» — «Дерби». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.03.2021)

«Дерби» сыграет на выезде с «Ковентри Сити» в рамках 35-го тура английского Чемпионшипа. Гости привлекают внимание болельщиков тем, что команду возглавляет именитый футболист Уэйн Руни. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий матч.
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1 : 0
завершен
06 марта 2021, 18:00
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка является «Ковентри Сити», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.65. Также можно сделать ставку на то, что победит «Дерби», за 3.30, и на ничейный исход встречи за 3.10.
Форма команд
«Ковентри Сити» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе у клуба 35 очков. В нынешнем сезоне команда выиграла 8 матчей, 11 раз сыграла вничью и проиграла в 15 поединках. Клуб забил 31 гол и пропустил 46 мячей. Последнее время клуб из Ковентри стал часто терять очки.
«Дерби», который находится на 19-й строчке Чемпионшипа и имеет в активе 38 баллов, тренирует звезда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни. Британец длительный период времени работал играющим наставником команды, но затем полностью посвятил себя тренерской работе. «Дерби» выиграл 10 матчей, 8 раз сыграл вничью и проиграл в 15 встречах. Клуб забил 25 голов и пропустил 37 мячей.
Информация для ставок
- «Ковентри Сити» не может победить три матча кряду
- «Дерби» выиграл два из последних пяти матчей
- У «Дерби» восемь пропущенных голов в последних пяти играх
Прогноз
Время последнего гола с 1 по 70 минуту, с коэффициентом 2.06 — актуальная ставка на грядущий поединок в Англии. Также можно поставить на то, что «Ковентри» забьет в обоих таймах, по коэффициенту 4.50.
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