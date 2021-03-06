«Ковентри Сити» — «Дерби». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.03.2021)

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06 марта 2021, 03:22

«Дерби» сыграет на выезде с «Ковентри Сити» в рамках 35-го тура английского Чемпионшипа. Гости привлекают внимание болельщиков тем, что команду возглавляет именитый футболист Уэйн Руни. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Ковентри Сити», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.65. Также можно сделать ставку на то, что победит «Дерби», за 3.30, и на ничейный исход встречи за 3.10.

Форма команд

«Ковентри Сити» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе у клуба 35 очков. В нынешнем сезоне команда выиграла 8 матчей, 11 раз сыграла вничью и проиграла в 15 поединках. Клуб забил 31 гол и пропустил 46 мячей. Последнее время клуб из Ковентри стал часто терять очки.

«Дерби», который находится на 19-й строчке Чемпионшипа и имеет в активе 38 баллов, тренирует звезда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни. Британец длительный период времени работал играющим наставником команды, но затем полностью посвятил себя тренерской работе. «Дерби» выиграл 10 матчей, 8 раз сыграл вничью и проиграл в 15 встречах. Клуб забил 25 голов и пропустил 37 мячей.

Информация для ставок

«Ковентри Сити» не может победить три матча кряду

«Дерби» выиграл два из последних пяти матчей

У «Дерби» восемь пропущенных голов в последних пяти играх

Прогноз

Время последнего гола с 1 по 70 минуту, с коэффициентом 2.06 — актуальная ставка на грядущий поединок в Англии. Также можно поставить на то, что «Ковентри» забьет в обоих таймах, по коэффициенту 4.50.

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