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«Ковентри Сити» — «Дерби». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.03.2021)

06 марта 2021, 03:22

«Дерби» сыграет на выезде с «Ковентри Сити» в рамках 35-го тура английского Чемпионшипа. Гости привлекают внимание болельщиков тем, что команду возглавляет именитый футболист Уэйн Руни. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.663.083.06
Fonbet Live! 1.14 6.30 55.00
Мелбет 2.62 3.08 3.08
Лига ставок 2.55 2.90 2.95
BetBoom 2.56 2.95 2.90

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Ковентри Сити», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.65. Также можно сделать ставку на то, что победит «Дерби», за 3.30, и на ничейный исход встречи за 3.10.

Форма команд

«Ковентри Сити» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе у клуба 35 очков. В нынешнем сезоне команда выиграла 8 матчей, 11 раз сыграла вничью и проиграла в 15 поединках. Клуб забил 31 гол и пропустил 46 мячей. Последнее время клуб из Ковентри стал часто терять очки.

«Дерби», который находится на 19-й строчке Чемпионшипа и имеет в активе 38 баллов, тренирует звезда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни. Британец длительный период времени работал играющим наставником команды, но затем полностью посвятил себя тренерской работе. «Дерби» выиграл 10 матчей, 8 раз сыграл вничью и проиграл в 15 встречах. Клуб забил 25 голов и пропустил 37 мячей.

Информация для ставок

  • «Ковентри Сити» не может победить три матча кряду
  • «Дерби» выиграл два из последних пяти матчей
  • У «Дерби» восемь пропущенных голов в последних пяти играх

Прогноз

Время последнего гола с 1 по 70 минуту, с коэффициентом 2.06 — актуальная ставка на грядущий поединок в Англии. Также можно поставить на то, что «Ковентри» забьет в обоих таймах, по коэффициенту 4.50.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Кальяри».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.663.083.06
Fonbet Live! 1.14 6.30 55.00
Мелбет 2.62 3.08 3.08
Лига ставок 2.55 2.90 2.95
BetBoom 2.56 2.95 2.90
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STVA 1
STVA 1
06 марта в 03:25
Возможна ничья
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