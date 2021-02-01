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«Ковентри Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч Чемпионшипа (02.02.2021)

вчера, 12:02

«Ковентри Сити» встречается с «Ноттингем Форест» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.773.042.96
Fonbet 2.70 3.00 2.85
Мелбет 2.79 2.98 2.90
Лига ставок 2.65 2.95 2.80

Ставки букмекеров

Букмекеры выбрали «Ковентри Сити» фаворитом данного противостояния. На победу этого клуба можно сделать ставку с коэффициентом 2.71. Ничейный исход оценивают в 2.96, а в победу «Ноттингема» верят с коэффициентом 2.84.

Форма команд

«Ковентри» находится на 17-й строчке в таблице и имеет в активе 30 пунктов. Может показаться, что если команда так низко, то она играет очень плохо. Это не про «Ковентри», клуб борется за середину таблицы, демонстрирует хороший и яркий футбол. Свой последний поединок команда провела вничью со счетом 1:1, сыграв с «Бирмингемом».

«Ноттингем Форест» находится на 21-й строчке в турнирной таблице, у команды в активе 26 пунктов. Борьба в самом низу таблицы — самая интересная. Свой последний матч «Ноттингем» сыграл вничью 0:0.

Информация для ставок

● «Ковентри» и «Ноттингем» мало забивают — 25 и 20 голов соответственно
● «Ковентри» выиграл два матча из пяти последних
● У «Ноттингема» две победы и ничья в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что последний гол забьет «Ковентри» с коэффициентом 2.16. Также можно сделать альтернативную ставку на то, что последний мяч будет забит со стороны «Ноттингем Форест» с коэффициентом 2.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.773.042.96
Fonbet 2.70 3.00 2.85
Мелбет 2.79 2.98 2.90
Лига ставок 2.65 2.95 2.80
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STVA 1
STVA 1
вчера в 12:03
хозяева не проиграют
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