«Ковентри Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч Чемпионшипа (02.02.2021)

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вчера, 12:02

«Ковентри Сити» встречается с «Ноттингем Форест» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа.

Ставки букмекеров

Букмекеры выбрали «Ковентри Сити» фаворитом данного противостояния. На победу этого клуба можно сделать ставку с коэффициентом 2.71. Ничейный исход оценивают в 2.96, а в победу «Ноттингема» верят с коэффициентом 2.84.

Форма команд

«Ковентри» находится на 17-й строчке в таблице и имеет в активе 30 пунктов. Может показаться, что если команда так низко, то она играет очень плохо. Это не про «Ковентри», клуб борется за середину таблицы, демонстрирует хороший и яркий футбол. Свой последний поединок команда провела вничью со счетом 1:1, сыграв с «Бирмингемом».

«Ноттингем Форест» находится на 21-й строчке в турнирной таблице, у команды в активе 26 пунктов. Борьба в самом низу таблицы — самая интересная. Свой последний матч «Ноттингем» сыграл вничью 0:0.

Информация для ставок

● «Ковентри» и «Ноттингем» мало забивают — 25 и 20 голов соответственно

● «Ковентри» выиграл два матча из пяти последних

● У «Ноттингема» две победы и ничья в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что последний гол забьет «Ковентри» с коэффициентом 2.16. Также можно сделать альтернативную ставку на то, что последний мяч будет забит со стороны «Ноттингем Форест» с коэффициентом 2.10.