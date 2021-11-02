«Ковентри Сити» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.11.2021)

2 ноября в рамках 16-го тура Чемпионшипа «Ковентри Сити» примет «Суонси». Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.
|
1 : 2
завершен
02 ноября 2021, 22:45
вторник
Ставки букмекеров
Фаворит игры в Англии — «Ковентри Сити». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «Суонси» в 3.45.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Ковентри Сити» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — 27 баллов. Команда выиграла восемь матчей, трижды играла вничью и проиграла в четырех поединках. У «Ковентри» 21 забитый и 17 пропущенных мячей.
«Суонси» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — 20 баллов. У клуба пять побед, пять ничьих и пять поражений. «Суонси» забил в нынешнем сезоне 18 голов и пропустил 17 мячей.
Информация для ставок
● «Суонси» выиграл три матча из последних пяти
● «Ковентри Сити» выиграл два матча из последних пяти
● «Суонси» забил шесть мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на тотал голов больше трех по коэффициенту 2.70. Клубы хорошо играют в атаке и могут устроить голевое шоу.