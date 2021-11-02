ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыАнглия. Чемпионшип 2021/2022

«Ковентри Сити» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.11.2021)

02 ноября 2021, 15:19

2 ноября в рамках 16-го тура Чемпионшипа «Ковентри Сити» примет «Суонси». Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.30 3.33 3.38
1XBET 2.36 3.32 3.19
BetBoom 2.30 3.28 3.23

Ставки букмекеров

Фаворит игры в Англии — «Ковентри Сити». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «Суонси» в 3.45.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ковентри Сити» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — 27 баллов. Команда выиграла восемь матчей, трижды играла вничью и проиграла в четырех поединках. У «Ковентри» 21 забитый и 17 пропущенных мячей.

«Суонси» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — 20 баллов. У клуба пять побед, пять ничьих и пять поражений. «Суонси» забил в нынешнем сезоне 18 голов и пропустил 17 мячей.

Информация для ставок

● «Суонси» выиграл три матча из последних пяти
● «Ковентри Сити» выиграл два матча из последних пяти
● «Суонси» забил шесть мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал голов больше трех по коэффициенту 2.70. Клубы хорошо играют в атаке и могут устроить голевое шоу.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.67 2.35
1XBET 1.70 2.28
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
zszt88ee9rcd
zszt88ee9rcd
02 ноября в 22:03
Футбольный клуб «Ковентри Сити» одержит победу.
wc3xhn3nu874
wc3xhn3nu874
02 ноября в 15:46
Футбольный клуб Ковентри Сити выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100