КПР — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.02.2021)

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вчера, 17:41

КПР принимает на своем поле «Борнмут». Матч состоится 20 февраля 2021 года в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Гости находятся в неплохой форме и очень хотят попасть в плей-офф, чтобы забрать себе путевку в АПЛ . В этом поединке КПР стоит опасаться «Борнмута». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Борнмута» за коэффициент 2.38. Также можно поставить на то, что КПР победит в этом поединке за 3.10 или на ничейный исход за 3.40.

Форма команд

КПР уже давно не было в АПЛ , этот клуб сейчас находится на 16-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. В активе у команды 36 баллов. КПР забил 28 мячей и пропустил 33 гола. Последние матчи эта команда проводит неплохо, на игры приятно смотреть и в целом видится, что КПР не хочет вылетать в низший дивизион. В матче против «Борнмута» будет очень сложно, но если КПР победит, то сможет подняться на строчку выше.

«Борнмут» удивляет, этот клуб находится на шестой строчке в чемпионате и имеет в активе 49 пунктов. Для «Борнмута» нынешний сезон складывается очень даже хорошо, клуб много забивает (44), но часто пропускает (28). Тем не менее «Борнмут» смог выиграть 13 матчей из 30 и еще 10 раз свести поединки вничью. Этой команды стоит опасаться.

Информация для ставок

«Борнмут» не проигрывает три матча кряду

КПР выиграл четыре матча из последних пяти

выиграл четыре матча из последних пяти КПР забивал в четырех из последних пяти матчей

Прогноз