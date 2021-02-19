ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

КПР — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.02.2021)

вчера, 17:41

КПР принимает на своем поле «Борнмут». Матч состоится 20 февраля 2021 года в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Гости находятся в неплохой форме и очень хотят попасть в плей-офф, чтобы забрать себе путевку в АПЛ. В этом поединке КПР стоит опасаться «Борнмута». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.153.382.41
Fonbet 3.05 3.35 2.35
Pin-up 2.75 3.30 2.50
BetBoom 2.75 3.30 2.50

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Борнмута» за коэффициент 2.38. Также можно поставить на то, что КПР победит в этом поединке за 3.10 или на ничейный исход за 3.40.

Форма команд

КПР уже давно не было в АПЛ, этот клуб сейчас находится на 16-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. В активе у команды 36 баллов. КПР забил 28 мячей и пропустил 33 гола. Последние матчи эта команда проводит неплохо, на игры приятно смотреть и в целом видится, что КПР не хочет вылетать в низший дивизион. В матче против «Борнмута» будет очень сложно, но если КПР победит, то сможет подняться на строчку выше.

«Борнмут» удивляет, этот клуб находится на шестой строчке в чемпионате и имеет в активе 49 пунктов. Для «Борнмута» нынешний сезон складывается очень даже хорошо, клуб много забивает (44), но часто пропускает (28). Тем не менее «Борнмут» смог выиграть 13 матчей из 30 и еще 10 раз свести поединки вничью. Этой команды стоит опасаться.

Информация для ставок

  • «Борнмут» не проигрывает три матча кряду
  • КПР выиграл четыре матча из последних пяти
  • КПР забивал в четырех из последних пяти матчей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что «Борнмут» забьет в обоих таймах за коэффициент 4.10. Также букмекеры принимают ставки на то, что оба клуба забьют хотя бы в одном тайме за коэффициент 2.20. КПР и «Борнмут» можно назвать забивными клубами, а такие матчи всегда заканчиваются обилием забитых мячей.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.153.382.41
Fonbet 3.05 3.35 2.35
Pin-up 2.75 3.30 2.50
BetBoom 2.75 3.30 2.50
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:25
Думаю, что забьют и те и другие
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100