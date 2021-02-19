КПР — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.02.2021)

КПР принимает на своем поле «Борнмут». Матч состоится 20 февраля 2021 года в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Гости находятся в неплохой форме и очень хотят попасть в плей-офф, чтобы забрать себе путевку в АПЛ. В этом поединке КПР стоит опасаться «Борнмута». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
Букмекеры верят в успех «Борнмута» за коэффициент 2.38. Также можно поставить на то, что КПР победит в этом поединке за 3.10 или на ничейный исход за 3.40.
Форма команд
КПР уже давно не было в АПЛ, этот клуб сейчас находится на 16-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. В активе у команды 36 баллов. КПР забил 28 мячей и пропустил 33 гола. Последние матчи эта команда проводит неплохо, на игры приятно смотреть и в целом видится, что КПР не хочет вылетать в низший дивизион. В матче против «Борнмута» будет очень сложно, но если КПР победит, то сможет подняться на строчку выше.
«Борнмут» удивляет, этот клуб находится на шестой строчке в чемпионате и имеет в активе 49 пунктов. Для «Борнмута» нынешний сезон складывается очень даже хорошо, клуб много забивает (44), но часто пропускает (28). Тем не менее «Борнмут» смог выиграть 13 матчей из 30 и еще 10 раз свести поединки вничью. Этой команды стоит опасаться.
Информация для ставок
- «Борнмут» не проигрывает три матча кряду
- КПР выиграл четыре матча из последних пяти
- КПР забивал в четырех из последних пяти матчей
Прогноз
В этом поединке можно поставить на то, что «Борнмут» забьет в обоих таймах за коэффициент 4.10. Также букмекеры принимают ставки на то, что оба клуба забьют хотя бы в одном тайме за коэффициент 2.20. КПР и «Борнмут» можно назвать забивными клубами, а такие матчи всегда заканчиваются обилием забитых мячей.