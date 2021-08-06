«КПР» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (07.08.2021)

1628235916

вчера, 10:45

« КПР » примет «Миллуолл» в рамках первого тура Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 7 августа 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на один из интересных матчей в Чемпионшипе.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали « КПР ». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.08. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35 и на победу гостей по 3.70.

Форма команд

« КПР » в этом сезоне принимал участие в товарищеских матчах и показал себя в них очень даже неплохо. Команда выиграла два поединка, один матч завершился ничейным исходом. Можно сказать, что « КПР » хорошо подготовился к первому туру Чемпионшипа.

«Миллуолл» неплохо проявил себя в товарищеских поединках. Эта команда выглядела достойно и сражалась до последнего. Клуб много забивает и пропускает, но если исправить проблемы с защитой, то «Миллуолл» ждет отличное будущее.

Информация для ставок

● «Миллуолл» выиграл два матча из последних пяти

● « КПР » не проигрывает вот уже пять игр кряду

● «Миллуолл» забил восемь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.25.