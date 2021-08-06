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«КПР» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (07.08.2021)

вчера, 10:45

«КПР» примет «Миллуолл» в рамках первого тура Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 7 августа 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на один из интересных матчей в Чемпионшипе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.103.453.82
BetBoom 2.09 3.30 3.60

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «КПР». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.08. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35 и на победу гостей по 3.70.

Форма команд

«КПР» в этом сезоне принимал участие в товарищеских матчах и показал себя в них очень даже неплохо. Команда выиграла два поединка, один матч завершился ничейным исходом. Можно сказать, что «КПР» хорошо подготовился к первому туру Чемпионшипа.

«Миллуолл» неплохо проявил себя в товарищеских поединках. Эта команда выглядела достойно и сражалась до последнего. Клуб много забивает и пропускает, но если исправить проблемы с защитой, то «Миллуолл» ждет отличное будущее.

Информация для ставок

● «Миллуолл» выиграл два матча из последних пяти

● «КПР» не проигрывает вот уже пять игр кряду

● «Миллуолл» забил восемь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.25.

Ранее букмекеры предлагали отличный коэффициент на победу «Локомотива» в матче РПЛ против «Уфы».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.64 1.75 2.17
BetBoom 2.35 1.55 1.72 2.05 1.38 2.90
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Все комментарии
m9k4zz5vu5h4
m9k4zz5vu5h4
вчера в 17:59
Футбольный клуб «КПР» (Лондон) одержит победу.
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