«КПР» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (07.08.2021)

«КПР» примет «Миллуолл» в рамках первого тура Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 7 августа 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на один из интересных матчей в Чемпионшипе.
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1 : 1
завершен
сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «КПР». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.08. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35 и на победу гостей по 3.70.
Форма команд
«КПР» в этом сезоне принимал участие в товарищеских матчах и показал себя в них очень даже неплохо. Команда выиграла два поединка, один матч завершился ничейным исходом. Можно сказать, что «КПР» хорошо подготовился к первому туру Чемпионшипа.
«Миллуолл» неплохо проявил себя в товарищеских поединках. Эта команда выглядела достойно и сражалась до последнего. Клуб много забивает и пропускает, но если исправить проблемы с защитой, то «Миллуолл» ждет отличное будущее.
Информация для ставок
● «Миллуолл» выиграл два матча из последних пяти
● «КПР» не проигрывает вот уже пять игр кряду
● «Миллуолл» забил восемь мячей в пяти последних матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.25.
Ранее букмекеры предлагали отличный коэффициент на победу «Локомотива» в матче РПЛ против «Уфы».