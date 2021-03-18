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«Краснодар» — «Динамо». Прогноз на матч чемпионата России (18.03.2021)

сегодня, 00:25

«Краснодар» примет «Динамо» в рамках очередного тура российского первенства. Клубы сыграют 18 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.313.413.32
Фонбет 2.30 3.45 3.10
Мелбет 2.33 3.46 3.34
Pin-Up 2.15 3.35 3.30

Ставки букмекеров

«Краснодар» — фаворит этого матча. Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «быков» по коэффициенту 2.30. Также можно поставить на ничейный исход по 3.45 и на победу «Динамо» по коэффициенту 3.10.

Форма команд

В этом сезоне «Краснодар» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 34 пункта. У «быков» десять побед, четыре ничьих и восемь поражений. Команда демонстрирует слабый футбол.

«Динамо» находится на седьмой строчке в таблице, в активе клуба — 36 пунктов. Клуб выиграл 11 поединков, трижды сыграл вничью и проиграл восемь матчей. В последних поединках у «Динамо» не все так хорошо, клуб часто теряет очки, чередуя плохие матчи с хорошими.

Информация для ставок

  • «Краснодар» выиграл в трех матчах из последних пяти
  • «Динамо» выиграло два поединка из последних пяти
  • У «Краснодара» 13 забитых голов в последних пяти играх

Прогноз

Можно поставить на то, что тотал голов будет меньше 2,5 — коэффициент 1.90. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Динамо» по коэффициенту 1.62. Гости выглядят предпочтительнее хозяев и вполне могут отобрать очки у команды из Краснодара.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Рубин» — «Химки».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.50 1.88 2.00 1.47 2.82
Мелбет 1.91 2.04
Pin-Up 2.65 1.43 1.83 1.91 1.46 2.55
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