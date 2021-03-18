«Краснодар» — «Динамо». Прогноз на матч чемпионата России (18.03.2021)

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сегодня, 00:25

«Краснодар» примет «Динамо» в рамках очередного тура российского первенства. Клубы сыграют 18 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

«Краснодар» — фаворит этого матча. Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «быков» по коэффициенту 2.30. Также можно поставить на ничейный исход по 3.45 и на победу «Динамо» по коэффициенту 3.10.

Форма команд

В этом сезоне «Краснодар» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 34 пункта. У «быков» десять побед, четыре ничьих и восемь поражений. Команда демонстрирует слабый футбол.

«Динамо» находится на седьмой строчке в таблице, в активе клуба — 36 пунктов. Клуб выиграл 11 поединков, трижды сыграл вничью и проиграл восемь матчей. В последних поединках у «Динамо» не все так хорошо, клуб часто теряет очки, чередуя плохие матчи с хорошими.

Информация для ставок

«Краснодар» выиграл в трех матчах из последних пяти

«Динамо» выиграло два поединка из последних пяти

У «Краснодара» 13 забитых голов в последних пяти играх

Прогноз

Можно поставить на то, что тотал голов будет меньше 2,5 — коэффициент 1.90. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа «Динамо» по коэффициенту 1.62. Гости выглядят предпочтительнее хозяев и вполне могут отобрать очки у команды из Краснодара.

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