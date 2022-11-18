«Краснодар» — «Локомотив». Прогноз на матч кубка России (23.11.2022)

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сегодня, 09:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Локомотива» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Краснодар» показывает сейчас не самые лучшие выступления, а в группе кубка России идет на третьем месте с набранными семью баллами. Тем не менее, отставание от лидеров составляет всего один пункт из заключительные два тура станут для «быков» решающими, поэтому им нужна исключительно победа. Два последних поединка «Краснодара» завершились разгромным поражением от «Оренбурга» (1:5) и ничьей с «Факелом» (3:3).

«Локомотив» идет среди лидеров группы кубка России с набранными восемью очками уступая «Пари НН» только по личным встречам. Чтобы пройти в плей-офф с первых двух мест «железнодорожникам» важно выиграть хотя бы одну игру, иначе конкуренты их обойдут, а команда отправится в путь регионов с третьего места. В прошлой игре «Локомотив» проиграл на своем поле «Спартаку» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Уралом» (2:2).

Информация для ставок

Оба клуба выиграли только по три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Краснодар» выиграл шесть из десяти домашних матчей за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Локомотив» проиграл на выезде «Краснодару» шесть из семи последних матчей

Прогноз

«Краснодар» успешно играет с «Локомотивом» на своем стадионе, и мы предполагаем, что в этот раз коллектив также добьется победы в кубковом матче. Сделать ставку на хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1.