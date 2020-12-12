«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч чемпионата Англии (13.12.2020)

13 декабря мы увидим матч 12-го тура АПЛ, в котором сыграют «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм». Чьи шансы на успех выглядят предпочтительнее?
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сегодня, 17:15
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Бетсити определилась с котировками на этот поединок. Фаворитом по мнению букмекеров являются гости. Коэффициент на их победу равен 1,79, ничья представлена котировкой 3,92, а победу хозяев можно сыграть за 4,75.
Тотал выставлен на отметке 2,5 мяча, котировки на больше и меньше равные – 1,95.
Форма команд
«Кристал Пэлас» в прошлом туре прервал серию из двух поражений подряд. Удалось разгромить «Вест Бромвич» (5:1). Эта победа позволила команде взобраться на одиннадцатую позицию в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет восемь очков. Нужно улучшать надежность обороны «Кристал Пэлас», и при этом сохранить результативность. Если это удастся, то вполне можно будет претендовать на победу.
«Тоттенхэм» очень здорово выглядит в последних встречах. Есть динамика в игре команды. В девяти последних поединках семь побед и две ничьи. В Лиге Европы удалось обыграть «Антверпен», благодаря чему «шпоры» гарантировали первую позицию в своем квартете. В АПЛ подопечные Жозе Моуриньо делят с «Ливерпулем» первое место. В последней игре в рамках национального первенства добыли победу над «Арсеналом».
Информация для ставок
- «Кристал Пэлас» проиграл четыре из 10 последних выездных матчей
- «Тоттенхэм» не проигрывает на протяжении девяти последних поединков
- Между собой за два последних года команды встречались шесть раз. Четыре победы на счету «Тоттенхэма», еще один матч завершился вничью и одна победа на счету «Кристал Пэлас»
Прогноз
Мы считаем, что у «Тоттенхэма» есть отличные шансы, чтобы продлить свою победную серию. Команда добилась действительно впечатляющих результатов. Сейчас необходимо продолжать побеждать, чтобы не дать возможности «Ливерпулю» оторваться в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» действует нестабильно в рамках этого сезона. Играем победу гостей с коэффициентом 1,79.