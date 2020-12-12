«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч чемпионата Англии (13.12.2020)

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вчера, 09:01

13 декабря мы увидим матч 12-го тура АПЛ , в котором сыграют «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм». Чьи шансы на успех выглядят предпочтительнее?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити определилась с котировками на этот поединок. Фаворитом по мнению букмекеров являются гости. Коэффициент на их победу равен 1,79, ничья представлена котировкой 3,92, а победу хозяев можно сыграть за 4,75.

Тотал выставлен на отметке 2,5 мяча, котировки на больше и меньше равные – 1,95.

Форма команд

«Кристал Пэлас» в прошлом туре прервал серию из двух поражений подряд. Удалось разгромить «Вест Бромвич» (5:1). Эта победа позволила команде взобраться на одиннадцатую позицию в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет восемь очков. Нужно улучшать надежность обороны «Кристал Пэлас», и при этом сохранить результативность. Если это удастся, то вполне можно будет претендовать на победу.

«Тоттенхэм» очень здорово выглядит в последних встречах. Есть динамика в игре команды. В девяти последних поединках семь побед и две ничьи. В Лиге Европы удалось обыграть «Антверпен», благодаря чему «шпоры» гарантировали первую позицию в своем квартете. В АПЛ подопечные Жозе Моуриньо делят с «Ливерпулем» первое место. В последней игре в рамках национального первенства добыли победу над «Арсеналом».

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» проиграл четыре из 10 последних выездных матчей

«Тоттенхэм» не проигрывает на протяжении девяти последних поединков

Между собой за два последних года команды встречались шесть раз. Четыре победы на счету «Тоттенхэма», еще один матч завершился вничью и одна победа на счету «Кристал Пэлас»

Прогноз

Мы считаем, что у «Тоттенхэма» есть отличные шансы, чтобы продлить свою победную серию. Команда добилась действительно впечатляющих результатов. Сейчас необходимо продолжать побеждать, чтобы не дать возможности «Ливерпулю» оторваться в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» действует нестабильно в рамках этого сезона. Играем победу гостей с коэффициентом 1,79.