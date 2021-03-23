«Крылья Советов» — «Нефтехимик». Прогноз на матч ФНЛ (24.03.2021)

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вчера, 23:40

«Крылья Советов» сыграют против «Нефтехимика» в рамках 32-го тура ФНЛ 24 марта. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

«Крылья Советов» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.46. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.90 и на победу «Нефтехимика» за 7.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Крылья Советов» идут на первой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 70 пунктов. Команда очень хороша, постоянно набирает очки и уверенно мчится к возвращению в РПЛ . В последних матчах у «Крыльев» все хорошо, у клуба приличная победная серия.

«Нефтехимик» идет на восьмой строчке. В активе этого клуба 53 пункта. В последних поединках у «Нефтехимика» все хорошо, клуб регулярно набирает очки. Это будет интересный матч, у каждой команды есть шансы на победу.

Информация для ставок

«Крылья Советов» победили в шести матчах ФНЛ кряду

кряду «Нефтехимик» не проигрывает в ФНЛ шесть матчей кряду

шесть матчей кряду «Крылья» забили 14 мячей и пропустили всего два раза в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на 2-3 забитых мяча в первом тайме по коэффициенту 3.20. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют и ТБ 2,5 — коэффициент 2.80.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Турция — Нидерланды.