«Крылья Советов» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (12.11.2022)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ростова» будет стоить 2.95, а ничью можно поставить по 3.65. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.65.
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завтра, 14:00
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Крылья Советов» набрали девять очков в пяти последних турах РПЛ, что можно считать для команды довольно неплохим результатам. Коллективу из Самары удалось набрать 20 очков и подняться на 10 место, поэтому он может себя чувствовать в относительной безопасности, что касается зоне вылета. Два последних матча в чемпионате «Крылья Советов» выиграли у «Торпедо» (2:0) и «Пари НН» (2:1).
«Ростов» смог стабилизировать свои результаты после неуверенного промежутка и практически не потерял в своей позиции в турнирной таблице. Теперь команда с юга России занимает третье место с набранными 32 баллами и отстает от «Спартака» всего на одно очко, а от «Зенита» соответственно на семь пунктов. В матче прошлого тура РПЛ «Ростов» обыграл московское «Динамо» (2:1), а ранее с тем же счетом одолел на выезде «Ахмат».
Информация для ставок
- «Крылья Советов» выиграли пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- 11 последних матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют»
- «Ростов» выиграл три из пяти последних поединка с самарским клубом
- Семь из десяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды часто играют между собой без большого количества забитых мячей и вероятнее всего, данная встреча тоже не станет результативной. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.