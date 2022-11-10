«Крылья Советов» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (12.11.2022)

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вчера, 11:47

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ростова» будет стоить 2.95, а ничью можно поставить по 3.65. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.65.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Крылья Советов» набрали девять очков в пяти последних турах РПЛ , что можно считать для команды довольно неплохим результатам. Коллективу из Самары удалось набрать 20 очков и подняться на 10 место, поэтому он может себя чувствовать в относительной безопасности, что касается зоне вылета. Два последних матча в чемпионате «Крылья Советов» выиграли у «Торпедо» (2:0) и «Пари НН» (2:1).

«Ростов» смог стабилизировать свои результаты после неуверенного промежутка и практически не потерял в своей позиции в турнирной таблице. Теперь команда с юга России занимает третье место с набранными 32 баллами и отстает от «Спартака» всего на одно очко, а от «Зенита» соответственно на семь пунктов. В матче прошлого тура РПЛ «Ростов» обыграл московское «Динамо» (2:1), а ранее с тем же счетом одолел на выезде «Ахмат».

Информация для ставок

«Крылья Советов» выиграли пять из десяти последних матчей во всех турнирах

11 последних матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют»

«Ростов» выиграл три из пяти последних поединка с самарским клубом

Семь из десяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды часто играют между собой без большого количества забитых мячей и вероятнее всего, данная встреча тоже не станет результативной. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.